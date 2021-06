Eddie Van Halen Stage a utilisé la guitare électrique Charvel Evh Art Series aux enchères

Une scène utilisée Charvel EVH Art Series guitare électrique jouée par Eddie Van Halen au cours d’une VAN HALEN concert en 2012 est l’un des plus de 400 articles couvrant l’histoire de la musique populaire qui sont mis aux enchères dans le cadre de Vente aux enchères RRle versement d’été de la “Merveilles de la musique moderne” séries.

le Charvel EVH Art Series guitare électrique à rayures jaunes et noires a été jouée lors d’une VAN HALEN concert au Scottrade Center par Eddie Van Halen, qui a personnellement rayé le corps à la main et signé à l’encre argentée, “St. Louis, Mo., 4-29-12, Eddie Van Halen, Van Halen, 2012.” Série d’art EVH la plaque arrière porte le numéro d’édition « 095 » et la partie supérieure porte quatre médiators de guitare gris « Van Halen, 2012 ». Comprend un bel étui de transport rigide personnalisé avec un grand logo « EVH » sur la doublure intérieure. En bon état.

Conçu par le maître lui-même, le Charvel EVH Art Series la guitare est basée sur Eddie Van Halenla guitare originale de Frankenstein, qui était la tentative du musicien de fusionner le son d’un classique Gibson guitare avec les attributs physiques et la fonctionnalité de barre de trémolo d’un Fender Stratocaster.

La finition rayée à la main est le résultat de Van Halen peindre la guitare de différentes couleurs, appliquer des bandes de masking tape après chaque couche, puis peler pour révéler sa monstruosité Shelleyan. Accompagné de quatre photos de EVH jouer de la guitare sur scène, deux billets non utilisés pour le spectacle référencé du Scottrade Center, et un certificat d’authenticité signé par Van Halen, qui affirme avoir joué de la guitare “095” le “29 avril 2012—St. Louis, MO.”

Enchérir pour le “Merveilles de la musique moderne” vente aux enchères de Vente aux enchères RR a commencé le 17 juin et se terminera le 24 juin.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rrauction.com.

