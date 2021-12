Eddie Vedder annonce une tournée américaine en février 2022

Eddie Vedder et camarades de groupe LES TERRAINS prendra la route dans une série de dates de concerts aux États-Unis en février 2022. Produit par Pays vivant, les spectacles débutent le 3 février à New York et se terminent le 22 février à Vedderville natale de Seattle. Invité spécial Glen Hansard ouvrira les spectacles.

Une prévente pour Dix Club membres actifs au 30 novembre se tiendront TicketmasterLa page de demande d’Eddie Vedder. Les Dix Club l’inscription à la prévente est ouverte dès maintenant jusqu’au dimanche 5 décembre à 17 h HP.

Tous les billets publics seront disponibles via Ticketmaster Inscription vérifiée des fans. L’enregistrement des billets vérifiés pour les fans est ouvert jusqu’au dimanche 5 décembre à 17 h (heure du Pacifique). Il n’y aura pas de vente grand public.

LES TERRAINS sont batteur Chad Smith, claviériste/guitariste/chanteur Josh Klinghoffer, bassiste Chris Chaney, guitariste/chanteur Glen Hansard, et guitariste Andrew Watt. Le groupe nouvellement formé a fait ses débuts en direct à Vedderest propre Fête d’Ohana ce septembre.

Vedderle nouvel album très attendu de, « Terrien », sera disponible le 11 février 2022 via Surf de Seattle/Archives de la République. « Terrien », qui était dirigé par Grammy Awardproducteur gagnant Andrew Watt, est le premier album depuis Vedder‘s 2011 « Chansons Ukulélé ».

Eddie Vedder des dates de tournée:

03 février – New York, NY – Beacon Theatre



04 février – New York, NY – Beacon Theatre



06 février – Newark, NJ – New Jersey Performing Arts Center



09 février – Chicago, IL – Auditorium Theatre



15 février – El Cajon, Californie – Le Magnolia



17 février – Inglewood, Californie – Théâtre YouTube



21 février – Seattle, WA – Benaroya Hall



22 février – Seattle, WA – Benaroya Hall

Vedder a servi de CONFITURE DE PERLES‘s leader, en plus d’un guitariste et parolier principal, depuis 1990. Intronisé au Temple de la renommée du rock and roll en 2017 en tant que membre de CONFITURE DE PERLES, VedderLe style vocal de marque de s a inspiré une génération. Sa présence scénique énergique et sans fard, associée à ses conversations honnêtes avec le public, a conduit CONFITURE DE PERLES en tant que pionniers du spectacle vivant et de la justice sociale.

Vedderl’éthique de signature de s exerce dans son travail solo. Son premier projet est sorti en 2007 avec l’album de la bande originale du film « Dans la nature » et lui a valu un Golden Globe pour la chanson « Garanti ». En 2012, Vedderle deuxième album solo de , « Chansons Ukulélé », reçu un Grammy nomination pour le « Meilleur Album Folk ». Plus récemment, il a collaboré avec Glen Hansard pour le « Bande originale du film Flag Day » et a sorti des morceaux de son prochain album solo « Terrien ».

VedderLes paroles de s’adressent à de nombreux problèmes clés de notre époque, notamment la violence armée, le racisme et le changement climatique. En plus de l’activisme inhérent à la musique, Vedder est un ardent défenseur de plusieurs causes progressistes, sociales et politiques, notamment l’accès à l’avortement et l’environnement. Un partisan de longue date de Fondation Surfrider, Vedder s’est récemment prononcé en faveur de l’interdiction du forage offshore le long de la côte américaine.

« Bien que certains puissent penser qu’il devrait y avoir une séparation entre l’art, la musique et la politique, il convient de souligner que l’art peut être une forme de protestation non violente », Vedder dit.

En plus de son activisme, Vedder et sa femme Jill McCormick Vedder a co-fondé le Partenariat de recherche EB, dédié à la recherche d’un remède contre l’épidermolyse bulleuse, une famille de maladies génétiques rares qui affectent la peau. Les Vedder La famille est active pour soutenir à la fois le travail de l’organisation et les enfants qui sont touchés par la maladie.

Vedder et sa femme résident à Seattle avec leurs deux filles.

