Eddie Vedder et ses compagnons de groupe, les Terriens, prendront la route dans une série de dates de concerts aux États-Unis en février 2022.

Les émissions débutent le 3 février à New York et se terminent le 22 février à Seattle, la ville natale de Vedder. L’invité spécial Glen Hansard ouvrira les spectacles.

Une prévente pour les membres du Ten Club actifs au 30 novembre aura lieu via la page de demande Eddie Vedder de Ticketmaster. L’inscription à la prévente du Ten Club est ouverte jusqu’au dimanche 5 décembre à 17 h HP.

Tous les billets publics seront disponibles via Ticketmaster Verified Fan Registration. L’enregistrement des billets pour les fans vérifiés est ouvert jusqu’au dimanche 5 décembre à 17 h HP. Il n’y aura pas de vente grand public.

Les Earthlings sont le batteur Chad Smith, le claviériste/guitariste/chanteur Josh Klinghoffer, le bassiste Chris Chaney, le guitariste/chanteur Glen Hansard et le guitariste Andrew Watt. Le groupe nouvellement formé a fait ses débuts en direct au festival Ohana de Vedder en septembre.

Le nouvel album très attendu de Vedder Terrien sera disponible le 11 février 2022 via Seattle Surf/Republic Records. Earthling, qui a été produit par le producteur Andrew Watt, lauréat d’un Grammy Award®, est le premier album depuis 2011 Ukulele Songs de Vedder.

Eddie Vedder a été très occupé – il a récemment collaboré avec Glen Hansard sur huit nouvelles compositions pour le Jour du Drapeau Film Original Bande sonore. La bande sonoreprésente l’auteur-compositeur-interprète Cat Power qui contribue à trois nouvelles chansons originales, ainsi qu’une reprise, et les débuts d’Olivia Vedder sur deux pistes. La bande originale de treize pistes sert de compagnon musical au film sélectionné au Festival de Cannes Flag Day mettant en vedette et réalisé par le lauréat d’un Oscar Sean Penn et mettant en vedette sa fille Dylan Penn.

Pour plus d’informations sur la tournée, visitez la page Ticketmaster officielle d’Eddie Vedder.

Tournée des Terriens Eddie Vedder 2022 :

3 février New York, NY Beacon Theatre

4 février New York, NY Beacon Theatre

6 février Newark, NJ NJPAC

9 février Chicago, IL Auditorium Theatre

15 février San Diego, Californie Le Magnolia

17 février Los Angeles, CA YouTube Theater

21 février Seattle, WA Benaroya Hall

22 février Seattle, WA Benaroya Hall