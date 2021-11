CONFITURE DE PERLES chanteur Eddie Vedder sortira son nouvel album solo, « Terrien », le 11 février 2022 via le sien Surf de Seattle imprimer à travers République. La vidéo lyrique officielle du deuxième single du LP, « Les nantis », peut être vu ci-dessous. Le premier single, « Long chemin », arrivé en septembre.

Un single en vinyle de sept pouces en édition limitée de « Long chemin » soutenu par « Les nantis » est disponible sur commande via CONFITURE DE PERLES‘s Dix Club.

Watt avait déjà parlé à Variety de ses premières jam sessions avec Vedder ce printemps, qui a donné « Long chemin »: « Il y avait quelque chose là-bas tout de suite que je voulais poursuivre et finir. C’était juste au bon endroit et au bon moment et tout s’est passé de manière très organique. On dirait que des gens jouent ensemble dans une pièce, c’est ce qu’est une bonne chanson rock devrait être. »

Vedder a été occupé, a récemment collaboré avec Glen Hansard sur huit nouvelles compositions pour le « Bande originale du film Flag Day », disponible via Surf de Seattle/Archives de la République. La bande originale présente un auteur-compositeur-interprète réputé Puissance du chat qui contribue trois nouvelles chansons originales, ainsi qu’une crique, et les débuts de Olivia Vedder sur deux pistes. La bande originale de 13 chansons sert de compagnon musical à la festival du film de Cannes-film sélectionné « Jour du drapeau » avec et réalisé par prix de l’Académie gagnant Sean Penn et aussi avec sa fille Dylan Penn.

Vedder a dévoilé une partie de sa nouvelle musique à Fête d’Ohana où il a réalisé de nombreux sets solo en tête d’affiche ainsi qu’un set avec CONFITURE DE PERLES.

Dans « Je suis à moi », la dernière édition de Audible‘s « Paroles + Musique » séries, Vedder plonge profondément, réfléchissant sur une vie à l’intersection de l’art, de la sensibilité et de la masculinité. Vedder est typiquement honnête sur les défis de rester authentique face à un succès stupéfiant. Il livre une histoire brute et émouvante sur les périls et les joies de la célébrité et de l’amitié, ponctuée de performances musicales exclusives mettant en vedette de nouvelles interprétations de morceaux classiques des deux Vedder et CONFITURE DE PERLES.

Il y a presque deux ans, CONFITURE DE PERLES a dévoilé son dernier album, « Gigaton », aux éloges de la critique et des fans et à ses débuts dans le Top 5 du Billboard Top 200. Il a honoré les listes de fin d’année en Mojo, Conséquence du son, Initié, et plus.

Crédit photo: Danny Clinch



