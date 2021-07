Eddie Vedder et d’autres vont contribuer à la bande originale de “Flag Day”

La bande originale du Jour du drapeau comportera des chansons de Eddie Vedder et sa fille Olivia Vedder, Cat Power et Glen Hansard.

Seattle Surf et Republic Records ont annoncé que la sortie prochaine de la bande originale du film Flag Day sortira le même jour que le film, le 20 août.

La bande originale de treize pistes sert de compagnon musical au film sélectionné au Festival de Cannes Flag Day mettant en vedette et réalisé par le lauréat d’un Oscar Sean Penn et mettant en vedette sa fille Dylan Penn.

La bande-annonce a été créée aujourd’hui et comprend le premier single “My Father’s Daughter” d’Olivia Vedder, écrit par Glen Hansard et Eddie Vedder. En tant que fille de Confiture de Perles leader Eddie Vedder, Olivia fait ses débuts musicaux et met en valeur sa propre voix puissante et singulière.

Flag Day met en vedette Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Jack Penn, Katheryn Winnick.

Plus tôt ce mois-ci, Eddie Vedder a annoncé la programmation de l’édition de cette année de son Festival Ohana Encore, avec deux ensembles de titres de Pearl Jam. Le festival se déroulera à Dana Point, en Californie, les 1er et 2 octobre, et proposera également des sets de Beck, Sleater-Kinney, Brandi Carlile et autres.

Le 1er octobre, Pearl Jam sera rejoint par Beck, Lord Huron, White Reaper et plus, avec Sleater-Kinney, Brandi Carlile, Prix ​​de Margo, et d’autres jouant la nuit suivante.

Les tickets sont en vente maintenant. Une partie des recettes des billets ira à la San Onofre Parks Foundation et à la Doheny State Beach Foundation.

Ohana Encore est un festival supplémentaire spécial tombant le week-end après le traditionnel de Vedder Fête d’Ohana, qui sera titré par Kings Of Leon aux côtés de Pearl Jam et Vedder lui-même. Parmi les autres actes à accomplir, citons Maggie Rogers, Sharon Van Etten et Mac DeMarco.

Après les spectacles d’Ohana, Pearl Jam entreprendra une tournée européenne retardée en juin et juillet 2022 comprenant deux dates au BST Hyde Park à Londres.

Précommandez la bande originale du film Flag Day.