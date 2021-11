Eddie Vedder a partagé la première performance live de son dernier single « Long chemin” joué pour la première fois le week-end dernier au Ohana Festival. La performance a été enregistrée et montée par Blue Leach, Confiture de Perlesle réalisateur vidéo de.

Vedder s’est produit au Ohana Festival avec Chad Smith, Pino Palladino, Josh Klinghoffer, Andrew Watt et Glen Hansard formant son groupe d’accompagnement.

« Ses yeux semblent vides / Il a pris plus que sa part / Essayant de ne pas se réveiller / La voix du regret dans son oreille / Il ne peut pas échapper à la chronologie / Tellement pire qu’il ne l’avait craint / A vécu chaque instant / Souhaitant le passé disparaîtrait », chante Vedder dans le vers d’ouverture.

« Long Way » a été partagé en septembre en tant que chanson principale du prochain album solo de Vedder, Earthling. Bien que le projet n’ait pas encore reçu de date de sortie officielle, il arrivera via l’empreinte Seattle Surf de Vedder via Republic Records. Il a été créé avec Watt, qui a également produit la chanson, plus tôt cette année.

« Nous venons de commencer à déconner », a déclaré Watt à Variety. « Il y avait quelque chose là-bas tout de suite que je voulais poursuivre et terminer. C’était juste au bon endroit et au bon moment et tout s’est passé de manière très organique. On dirait que des gens jouent ensemble dans une pièce, ce que devrait être une bonne chanson rock. »

Earthling marquera le premier album solo de Vedder depuis qu’il a partagé Ukelele Songs en 2011. La chanson a fait ses débuts au n ° 4 du palmarès Billboard 200 et comprenait les chansons remarquables « Without You » et « Tonight You Belong To Me » avec Cat Power.

Vedder et Power ont récemment collaboré via le Bande originale du film Jour du drapeau auquel le musicien de Pearl Jam a contribué à huit nouvelles compositions. Power est apparu sur trois nouvelles chansons originales tandis qu’Olivia Vedder a fait ses débuts sur deux des treize titres de l’album.

Écoutez le dernier single solo d’Eddie Vedder, « Long Way ».