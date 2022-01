Eddie Vedder révèle la tracklist de son nouvel album solo, Earthling

Eddie Vedder a annoncé plus de détails sur son prochain album solo Earthling.

le Confiture de Perles le leader a précédemment confirmé que son premier nouveau disque solo en 11 ans, qui a été produit par Andrew Wyatt, arrivera le 11 février.

Vedder a maintenant annoncé la tracklist officielle de Earthling, confirmant que l’album contiendra 13 nouveaux morceaux, dont les deux singles précédemment sortis. « Long chemin » et « Les nantis ».

Le disque sera disponible en précommande numérique le vendredi 14 janvier, qui verra également la sortie du troisième single « Earthling », « Brother The Cloud ».

Vedder fera la promotion de Earthling plus tard cette année lors d’une tournée américaine, où il sera soutenu par un groupe appelé The Earthlings.

Le groupe comprendra Glen Hansard de The Frames à la guitare et aux choeurs, le batteur des Red Hot Chili Peppers Chad Smith, l’ancien guitariste du RHCP (et actuel membre de la tournée Pearl Jam) Josh Klinghoffer, le bassiste de Jane’s Addiction Chris Chaney et le producteur Andrew Wyatt.

Vedder s’était déjà produit avec Smith et Klinghoffer lors d’un festival impromptu se déroulant en Californie en septembre. Le groupe a repris des chansons de REM et Prince pendant la performance.

Le leader de Pearl Jam a également collaboré avec Hansard sur huit nouvelles compositions pour la bande originale du film Flag Day. La bande originale présente l’auteur-compositeur-interprète Cat Power qui contribue à trois nouvelles chansons originales, ainsi qu’à une reprise, et aux débuts d’Olivia Vedder sur deux pistes. La bande originale de treize pistes sert de compagnon musical au film sélectionné au Festival de Cannes Flag Day mettant en vedette et réalisé par le lauréat d’un Oscar Sean Penn et mettant en vedette sa fille Dylan Penn.

Pré-commande Earthling, sortie le 11 février.

Le nouvel album d’Eddie Vedder Earthling comprend les morceaux suivants :

« Invincible »

« Long chemin »

« Puissance du droit »

« Frère le nuage »

« Les retombées aujourd’hui »

« L’obscurité »

« Les nantis »

« Le Bien et le Mal »

« Rose de Jéricho »

« Essayer »

« Image »

« Mme. Moulins »

« En chemin »