Eddy Álvarez, 3e Américain à remporter une médaille aux Jeux olympiques d’été et d’hiver

Au retour du baseball aux Jeux olympiques, les États-Unis se sont installés dans le jeu pour la médaille d’or en battant la Corée du Sud par 7-2 électronique. À Eddy Alvarez, le classement à la fin du tournoi vous fait une place particulière dans l’histoire du sport américain.

Quel que soit le résultat du match contre le Japon, l’équipe nord-américaine est assurée d’une médaille et avec cela, le joueur de champ intérieur de 31 ans deviendra le troisième athlète de l’histoire des États-Unis à avoir remporté des médailles aux Jeux olympiques d’été et d’hiver.

“Cela m’a rendu sentimental parce que cela représente beaucoup de sacrifices. Je n’arrive toujours pas à y croire. Je sais que le travail n’est pas encore terminé parce que la raison pour laquelle je suis venu était la rédemption, pour gagner la médaille d’or“, a déclaré lvarez.

La première médaille qu’lvarez a obtenu dans une joute olympique a été une médaille d’argent au 5 000 mètres en patinage de vitesse à relais à Sotchi 2014. Le gagnant du concours était l’équipe russe; Cependant, trois des participants ont par la suite été opposés à leur veto à la suite de l’affaire de dopage menée par le gouvernement russe.

Les précédents

Le premier Américain à remporter une médaille aux Jeux olympiques d’été et d’hiver a été Eddie Eagan. Dans l’édition de Anvers 1920 a pris la or dans la catégorie des poids mi-lourds de boxe et 12 ans plus tard, en Lake Placid 1932, avoir le médaille d’or en bobsleigh.

Il a fallu 82 ans pour qu’un athlète rejoigne Eagan dans le groupe sélect. Lauryn Williams, qui a participé à trois éditions des Jeux olympiques d’été, a obtenu un argent au 100 mètres pendant Athènes 2004 et le or dans les relais 4×100 mètres en Londres 2012 ; l’exploit a eu lieu dans Sochi 2014, quand il a pris le argent en bobsleigh.