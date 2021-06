Eddy Cue parle d’Apple Music Spatial Audio et aborde le débat audio sans perte dans une interview

Après le lancement hier de Spatial Audio et sans perte dans Apple Music, Eddy Cue d’Apple s’est entretenu avec Billboard pour une interview approfondie. Dans l’interview, l’exécutif d’Apple discute de l’audio sans perte et spatial, s’il peut ou non faire la différence dans l’audio sans perte, et bien plus encore.

Au lancement, Spatial Audio est disponible sur « des milliers » de chansons sur Apple Music, qui propose plus de 75 millions de chansons au total. Cue dit que cela a été un processus pour éduquer les labels et les artistes sur Dolby Atmos, et note que ce n’est pas aussi simple que de simplement traiter un fichier :

Nous avons donc recherché les labels et allons voir les artistes et les éduquons à ce sujet. Il y a beaucoup de travail à faire car nous avons, évidemment, des dizaines de millions de chansons. Il ne s’agit pas d’un simple « prenez le fichier que vous avez en stéréo, traitez via cette application logicielle et en sort Dolby Atmos ». Cela nécessite que quelqu’un qui soit ingénieur du son et l’artiste s’assoient et écoutent, et fassent vraiment les bons appels et quelles sont les bonnes choses à faire. C’est un processus qui prend du temps, mais qui en vaut la peine.

Dans un avenir proche, Cue pense que « chaque nouvelle chanson qui sort » sera disponible en Spatial Audio et Dolby Atmos :

Je pense que nous allons certainement voir chaque nouvelle chanson qui sort très rapidement ici dans Dolby Atmos, et vous allez voir des gens consulter leurs catalogues antérieurs. On a déjà vu ça. Nous l’avons vu avec Taylor Swift et, évidemment, Ariana Grande, J. Balvin, The Weeknd, Kacey Musgraves et Maroon 5. Nous sommes vraiment excités à ce sujet.

Une information intéressante dans l’interview est que Cue parle d’apporter Spatial Audio à CarPlay. Il explique que ce n’est pas aussi simple que d’ajouter simplement Spatial Audio à CarPlay, car la voiture elle-même doit également prendre en charge le matériel nécessaire. Cue dit qu’il a écouté Spatial Audio dans des voitures en utilisant du matériel modifié et que cela semble “incroyable”.

Sur les voitures, il ne s’agit pas simplement de le mettre dans CarPlay. La voiture doit avoir les bons systèmes car CarPlay joue sur la chaîne stéréo de la voiture qui l’entoure. Mais il n’y a aucun doute. J’ai déjà écouté des voitures avec Spatial Audio – pas d’usine, mais modifiées – et c’est incroyable. Pour moi, quand je regarde Dolby Atmos, je pense que ça va faire pour la musique ce que la HD a fait pour la télévision. Aujourd’hui, où regarder la télévision qui n’est pas en HD ?

Cue aborde également le débat sur la question de savoir si vous pouvez réellement entendre la différence dans l’audio sans perte. L’exécutif d’Apple explique que même s’il ne peut personnellement pas faire la différence, Apple Music prend en charge le mode sans perte pour le “petit groupe de clients” qui le souhaite :

Parce que la réalité du sans perte est la suivante : si vous prenez 100 personnes et que vous prenez une chanson stéréo en mode sans perte et que vous prenez une chanson qui a été dans Apple Music qui est compressée, je ne sais pas si c’est 99 ou 98, je ne peux pas faire la différence . Pour la différence de lossless, nos oreilles ne sont pas si bonnes. Oui, il y a un ensemble de personnes qui ont ces oreilles incroyables, et c’est une partie de celui-ci. Il y a l’autre élément, c’est-à-dire avez-vous le niveau d’équipement qui peut vraiment faire la différence ? Cela nécessite un équipement stéréo de très, très haute qualité. Maintenant, nous soutenons sans perte et nous pensons qu’il y a un ensemble de clients. C’est un petit groupe de clients, mais ils le veulent et nous le leur donnerons certainement, et ils l’auront dans le cadre de cela. La bonne nouvelle est qu’ils auront sans perte et qu’ils auront Dolby Atmos et Spatial. ça marche vraiment très bien pour ça [set of customers], mais ce ne sera pas sans perte [leading the way].

L’interview complète vaut la peine d’être lue et peut être trouvée sur Billboard.

