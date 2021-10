Eddy Grant Poursuite pour violation du droit d’auteur contre Donald Trump Advances

Crédit photo : Markus Spiske

Un juge a décidé que la poursuite pour violation du droit d’auteur d’Eddy Grant contre Donald Trump pouvait aller de l’avant.

Grant a poursuivi la campagne Trump pour l’utilisation de son tube de 1983 “Electric Avenue”. La campagne a utilisé la chanson dans une publicité en ligne qui présentait une version bande dessinée de Joe Biden. En réponse au procès, les avocats de Trump ont fait valoir qu’il s’agissait d’un “usage loyal”.

Dans une requête en irrecevabilité, les avocats de Trump ont fait valoir que « le but de l’animation n’est pas de diffuser la chanson ou de supplanter les ventes de la chanson originale. Ici, un observateur raisonnable percevrait que l’animation utilise la chanson dans un but politique comique – un but différent et transformé de celui de la chanson originale.

Le juge du tribunal de district des États-Unis, John Koeltl, n’était pas d’accord avec cette évaluation, permettant à l’action en justice d’Eddy Grant d’aller de l’avant.

« S’il est vrai que l’animation est un commentaire politique partisan et que la chanson ne l’est apparemment pas, l’enquête ne se concentre pas exclusivement sur le caractère de l’animation ; il se concentre plutôt sur le caractère de l’utilisation par l’animation de la chanson de Grant », écrit le juge Koeltl dans sa décision.

« Lorsqu’une œuvre secondaire ne commente pas l’original ou ne se rapporte pas à l’original ou n’utilise pas l’original dans un but autre que celui pour lequel elle a été créée, la simple affirmation d’un « usage artistique supérieur ou différent » est insuffisante pour rendre un travail transformateur.

Parce que l’utilisation de la chanson “Electric Avenue” par la campagne Trump n’a pas été considérée comme un usage équitable, la poursuite ira de l’avant.

Eddy Grant a déposé une plainte à New York en septembre 2020 après que la campagne ait utilisé son travail dans une vidéo en ligne. Le clip présente un moyen de train rapide pour représenter la campagne Trump, tandis que Joe Biden traîne dans un véhicule à commande manuelle. Twitter a supprimé une copie virale de la vidéo à la suite d’une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur de Grant.

Eddy Grant n’est que l’un des nombreux artistes qui ont repoussé la campagne Trump en utilisant sa musique. Neil Young, The Rolling Stones, Panic! à la discothèque et bien d’autres.