Eddy Reynoso et Saúl ‘Canelo’ Álvarez, couple de boxe de l’année

2021 a été une année couronnée de succès pour l’équipe Canelo, composée de Eddy Reynoso en tant qu’entraîneur et Saul Allvarez en tant que boxeur. Le couple a été reconnu et nommé comme le meilleur couple de l’année. L’entraîneur Reynoso a été nommé meilleur entraîneur de l’année et Canelo le meilleur combattant de l’année, tous deux par Ring Magazine. Tellement de Reynoso Quoi Canelo ils ont déjà reçu cette distinction en 2019.

Edyy reynoso a une longue histoire dans l’univers de la boxe. Ce prix couronne une période de 12 mois riche en titres. Il a ajouté des victoires avec les différents combattants qu’il a dirigés en tant que Saul Canelo, Oscar Valdez, Ryan Garcia, Andy Ruiz, Frank Sanchez Oui Joselito Velázquez.

Canelo, champion actuel, s’est empressé de remercier et de féliciter publiquement le professeur qui l’a amené à toucher la gloire. Il l’a fait via Twitter : « Félicitations à @CANELOTEAM, vous êtes ma fierté. J’ai toujours cru depuis que je suis enfant que tu étais et que tu continueras à être le meilleur au monde ».

Pour sa part, Reynoso Il a profité de la publication de Saúl pour lui répondre et le féliciter après avoir été récompensé comme le meilleur boxeur de l’année : « La route a été difficile, mais finalement rien n’est comparable au succès ! Combattant de l’année et entraîneur de l’année simultanément pour la deuxième fois ! 2019-2021 Quelque chose qu’aucune paire n’a fait dans l’histoire de la boxe ! Et nous sommes des Mexicains Awevo que SI ! ».

En ce 2021, Canelo est entré dans l’histoire en devenant le premier champion du monde au classement général dans la catégorie des 168 livres. Le combattant veut continuer à écrire l’histoire et l’année prochaine (2022) il cherchera à devenir le premier champion mexicain des cinq divisions. Pour ce faire, il concourra cette année pour la ceinture de croiseur WBC de 200 livres, qui appartient actuellement au boxeur congolais Makabu.

Eddy continue de récolter les fruits de son travail qu’il a récolté avec ses combattants cette année. Il y a quelques jours, l’entraîneur a reçu le prix qui le reconnaît comme le meilleur entraîneur de l’année par le World Boxing Council et a également été honoré par le Sénat de la République après sa longue carrière en faveur de la boxe mexicaine.