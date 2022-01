Eddy Reynoso remet en question son passage au cruiserweight

Le saut au cruiserweight Saul « Canelo » lvarez il pourrait être retardé plus longtemps que prévu. Eddy Reynoso, son entraîneur, a précisé que ce nouveau défi serait laissé pour plus tard, puisque la priorité est de jouer dans un combat en mai « à 175 ou 168 livres ».

Consulté par EsNews au sujet de la rumeur sur la possibilité que « Canelo » lvarez est présent dans le cruiserweight, Reynoso Il a été franc : « Non, en mai, nous allons nous battre et nous allons voir ce qui va se passer. »

Reynoso, choisi par le magazine The Ring comme le meilleur entraîneur des super-moyens au monde en 2021, a ajouté : « Non (en moyen-lourd ou super-moyen), voyons ce qui arrive à 175 ou 168 livres. Le meilleur ».

Si ces changements de plans étaient réalisés, « Canelo » lvarez Il a plusieurs combattants intéressants qu’il peut affronter tout au long de 2022 – tandis qu’à 168 livres sont des boxeurs talentueux comme David Benavidez, Démétrios Andrade, Gennady Golovkine Oui Jermall charloSi vous décidez de mettre à niveau, les 175 sont les champions Artur Berterbiev, Dmitri Bivol, Joe Smith et le mexicain Gilberto Ramírez.

Dans ce contexte, « Canelo » a exprimé son plein soutien à ce qu’il définit Reynoso, qui aura la décision finale sur son prochain adversaire au-dessus du ring. « Je m’en fiche; je m’en fiche vraiment (qui sera son prochain adversaire). Quoi que veuille Eddy (Reynoso), je suis prêt, je suis prêt à tout », a déclaré le multichampion ce samedi soir. , lors d’une interview avec FOX Sports pour les États-Unis.

«Je veux juste combattre les meilleurs, et c’est tout et entrer dans l’histoire. Je me fiche de qui est là. Je suis prêt pour n’importe qui », a conclu l’homme de Guadalajara.