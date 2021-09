Eddy Reynoso se retire du dopage d’Óscar Valdez

Il semble que le cas du dopage positif de Oscar Valdez continue de parler et le feu s’est rallumé avec les déclarations du coach, Eddy Reynoso, qui a expliqué qu’il n’est pas responsable de ce que les boxeurs consomment, par conséquent, il se consacre uniquement à les entraîner.

Dans une interview avec ESPN, Eddy Reynoso, déclaré qu’il n’était pas coupable de dopage positif de Oscar Valdez, par conséquent, il est mis de côté sur le sujet.

«Je me suis entraîné pendant 20 ans et jusqu’à présent, j’ai entraîné 15 champions du monde et mon travail consiste simplement à les entraîner. Ces gens aiment Plante de Caleb Ils ne savent rien de ma carrière, de mes exploits, de tout ce que j’ai fait avec ces boxeurs. C’est quelque chose qu’ils ignorent et veulent brouiller ce sur quoi j’ai travaillé », a avoué l’entraîneur.

De même, il a souligné qu’il se sentait un peu triste de savoir que les fans le signalaient pour quelque chose qu’il n’avait pas à faire.

«Je suis déçu qu’ils me critiquent. Je suis l’entraîneur. J’enseigne la boxe, j’enseigne la technique. Je prépare les boxeurs au combat, c’est mon rôle. Malheureusement, il y a beaucoup de gens dans la presse qui veulent me voir tomber et m’attaquer pour quelque chose dont je ne suis pas responsable. Haters », a-t-il avoué.

ARRIVÉE CONTRE L’USINE DE CALEB

Lors de la conférence de presse à Los Angeles, Eddy Reynoso, rien n’a été sauvé et s’est attaqué durement contre Usine de caleb, tout cela après les publications constantes du nord-américain dans les réseaux sociaux.

Eddy n’était pas silencieux et au moment où il a eu l’occasion de parler, il a exprimé toute son inimitié contre Caleb Plant.

« Qu’ils lui jettent des œufs, qu’ils ne soient pas seuls comme les culones qui passent leur temps à bavarder. Il y a des chiennes qui aboient non pas à cause de la colère, mais parce qu’elles ont faim. Ils discréditent parce qu’ils le peuvent. Je le prends de qui il vient. Tout se dévoile. Des pédés comme ça, qui se cachent sur les réseaux sociaux, pour voir si le 6 novembre peut se cacher », a déclaré Eddy Reynoso au média.