Edelweiss AMC lance un fonds indiciel de grande et moyenne capitalisation – Voir les détails

Edelweiss Asset Management Ltd a annoncé aujourd’hui le lancement de son fonds indiciel Edelweiss Large and Midcap, un programme d’actions à capital variable répliquant l’indice Nifty LargeMidcap 250. Le fonds offre une exposition égale aux actions de grande et moyenne capitalisation dans un même portefeuille et sera ouvert à la souscription entre le 15 novembre 2021 et le 26 novembre 2021.

Le régime permet un montant d’investissement aussi bas que Rs 5000 et des multiples de Re 1/- par la suite avec une charge de sortie NIL.

Selon la société, le fonds peut générer des rendements faibles à négatifs à court terme. Cela signifie que les investisseurs doivent rester investis pendant 5 à 7 ans pour obtenir des rendements significatifs. Il a des plans réguliers et directs, et sera géré par Bhavesh Jain.

L’objectif d’investissement du programme est de fournir des rendements qui correspondent étroitement aux rendements totaux de l’indice Nifty Large Midcap 250, sous réserve d’erreurs de suivi. Cet indice a de solides antécédents et s’est bien comporté par rapport aux fonds Large & Midcap et Flexicap.

La pondération égale des grandes et moyennes capitalisations réduit l’asymétrie à un seul segment de capitalisation boursière et offre une exposition significative aux actions de moyenne capitalisation prometteuses. Il s’agit du premier fonds indiciel à être lancé sur l’indice Nifty LargeMidcap 250.

« Les fonds indiciels gagnent en popularité, surtout en raison de la simplicité du produit. Il est simple car il est facile à suivre et ne nécessite pas de révisions fréquentes. Ce produit est basé sur l’indice Nifty Large Midcap 250 très unique qui équilibre son exposition aux grandes et moyennes capitalisations dans un portefeuille. En complément des fonds actifs dans son portefeuille, le fonds est une solution appropriée pour les bricoleurs et les nouveaux investisseurs pour leur allocation d’investissement de base. Ce fonds est susceptible de créer une valeur durable à long terme pour les investisseurs », a déclaré Radhika Gupta, MD & CEO, Edelweiss Asset Management Ltd.

