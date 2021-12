Edelweiss AMC prévoit de lever 5 000 roupies via la 3ème tranche du Bharat Bond ETF

Environ 20 nouveaux fonds de dette passifs ont été déposés et 9 fonds de dette passifs ont déjà été lancés par différents AMC après le lancement du Bharat Bond ETF en 2019. Edelweiss AMC est un leader dans cet espace avec plus de 80 % des parts.

Edelweiss Asset Management a annoncé mercredi le lancement de la troisième tranche du fonds négocié en bourse (ETF) Bharat Bond, qui arrivera à échéance le 15 avril 2032. Le produit du fonds sera investi dans des composants des indices NIFTY Bharat Bond, qui seront se composent d’entreprises du secteur public notées AAA. Pendant ce temps, Bharat Bond Fund of Fund (FOF) sera également lancé avec des échéances similaires pour les investisseurs qui n’ont pas de comptes demat.

La société de financement propose de lever un montant initial de Rs 1 000 crore, avec une option de chaussure verte ouverte de Rs 4 000 crore, pour un total de Rs 5 000 crore. La taille de la souscription sera augmentée si la demande des investisseurs est plus forte. La nouvelle offre de fonds ouvrira à la souscription le 3 décembre et se terminera le 9 décembre.

Le Bharat Bond ETF est une initiative du gouvernement indien, relevant du Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics, et ce dernier a donné mandat au fonds commun de placement Edelweiss pour concevoir, lancer et gérer le produit. « Nous sommes ravis de voir la croissance de la catégorie de la dette passive en Inde, après le lancement de l’ETF Edelweiss Mutual Fund Bharat Bond. Avec ce nouveau lancement de Bharat Bond ETF, nous avons désormais cinq échéances sur la courbe des rendements – 2023, 2025, 2030, 2031 et 2032, ce qui aidera les investisseurs à choisir la bonne échéance en fonction de leurs besoins », a déclaré Radhika Gupta, PDG , le FCP Edelweiss lors du lancement de l’ETF.

L’actif sous gestion Bharat Bond ETF du fonds commun de placement Edelweiss s’élevait à Rs 36 359 crore à la fin d’octobre 2021. Environ 20 nouveaux fonds de dette passifs ont été déposés et 9 fonds de dette passifs ont déjà été lancés par différents AMC après le lancement du Bharat Bond ETF. en 2019. Edelweiss AMC est leader dans cet espace avec plus de 80% de part.

« Une liquidité adéquate en bourse encourage la participation des investisseurs et contribue à approfondir les marchés obligataires. Le programme Bharat Bond ETF a eu un impact prometteur sur le paysage global de la dette passive en Inde, de nombreux autres AMC ayant également lancé récemment des ETF et des fonds indiciels à échéance cible similaire.

L’augmentation organique des actifs sous gestion des FNB Bharat Bond existants au cours des 2 dernières années ressemble à la confiance des investisseurs dans le produit », a déclaré Tuhin Kanta Pandey, secrétaire, DIPAM, ministère des Finances.

