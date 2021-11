Edelweiss ARC augmente ses investissements pour acquérir des prêts aux particuliers en difficulté

La participation d’Edelweiss Financial Services dans l’ARC est actuellement de 60 %, tandis que CDPQ Private Equity Asia, qui fait partie du fonds de pension canadien CDPQ, en détient 20 %.

Edelweiss Asset Reconstruction Company (EARC), actuellement la plus grande entreprise indienne de reconstruction d’actifs privés, augmente ses investissements pour acquérir davantage de prêts de détail auprès de banques et de prêteurs non bancaires. Les ventes de prêts en difficulté du segment de détail s’accélèrent, les prêteurs cherchant à résoudre le problème de la croissance des actifs non productifs (NPA) sur leurs portefeuilles de prêts de détail.

Selon Edelweiss ARC MD & CEO RK Bansal, la société compte actuellement environ cinq comptes lakh dans son portefeuille de vente au détail et est déjà devenue le plus grand acteur dans l’espace de vente au détail ARC. « Les ventes de NPA au détail augmentent et de nombreuses banques et NBFC cherchent à résoudre les NPA de détail », a déclaré Bansal à FE.

« Les portefeuilles de prêts de gros des banques ont déjà vu d’énormes NPA et ils sont maintenant en mode de résolution pour ces actifs stressés. Les nouveaux NPA dans le commerce de gros sont moins nombreux. Nous constatons actuellement un niveau plus élevé de NPA dans le commerce de détail, qu’il s’agisse de prêts au logement, de prêts contre propriété, de prêts aux MPME ou de prêts non garantis comme les prêts personnels et les cartes de crédit », a-t-il déclaré.

Pour le trimestre terminé en septembre, les actifs sous gestion de l’EARC s’élevaient à Rs 42 800 crore contre Rs 42 400 crore au cours de la même période il y a un an. À la fin du deuxième trimestre de cet exercice, le capital employé pour les actifs de gros s’élevait à 5 000 crores de Rs, contre 5 200 crores de Rs pour la période correspondante de l’exercice précédent. Notamment, le capital employé pour les actifs de vente au détail est passé à Rs 500 crore contre Rs 100 crore il y a un an.

«Nous pensons que la vente au détail va croître beaucoup plus rapidement, au moins pour les deux ou trois prochaines années jusqu’à ce que le cycle de gros revienne. Parce qu’à l’heure actuelle, les banques n’ont pas beaucoup prêté en gros du côté des entreprises au cours des deux ou trois dernières années. Les prêts ont été moindres parce que les banques ont eu du mal avec les NPA. Ainsi, une fois que les prêts reprendront, le cycle des dépenses d’investissement reprendra. Le cycle prendra environ deux à trois ans de plus pour les nouveaux APM du côté des entreprises », a déclaré Bansal.

Edelweiss ARC a démarré ses opérations de gestion de créances douteuses de détail il y a environ trois ans. «Actuellement, l’AUM de notre portefeuille de vente au détail est d’environ Rs 2 000 crore. Lentement, les AUM pour le commerce de détail augmenteront. Les actifs sous gestion de détail n’augmentent pas aussi rapidement car les prêts de détail sont très petits et le remboursement est beaucoup plus rapide que celui de gros. Ainsi, les AUM continuent de baisser plus rapidement dans le commerce de détail », a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si la National Asset Reconstruction Company (NARCL), la soi-disant mauvaise banque, réduirait les opportunités de croissance pour les ARC existantes, Bansal a déclaré : « La réponse est non. Car de toute façon ces cas (transfert d’actifs toxiques par les banques) n’étaient pas de tels cas où les ARC s’intéressaient. Parce que ces cas sont sous la structure 15:85, alors que dans le cas des ARC du secteur privé, les banques ne vendent généralement pas aujourd’hui sous 15:85. Ils le vendent aux ARC du gouvernement, car ils savent également que personne ne les paiera en espèces pour ces actifs. »

La NARCL devrait assister au transfert du premier lot d’actifs toxiques d’une valeur d’environ Rs 90 000 crore d’ici janvier 2022.

Pour le deuxième trimestre de cet exercice, les revenus bruts d’Edelweiss ARC ont augmenté de 7,4 % en glissement annuel pour atteindre 231 crores de roupies, tandis que le bénéfice après impôts a grimpé de 52,25 % en glissement annuel à 70 crores de roupies. La société a connu de solides récupérations d’environ Rs 740 crore du portefeuille de gros et d’environ Rs 160 crore du portefeuille de détail.

La participation d’Edelweiss Financial Services dans l’ARC est actuellement de 60 %, tandis que CDPQ Private Equity Asia, qui fait partie du fonds de pension canadien CDPQ, en détient 20 %.

