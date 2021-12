Edelweiss Finance annonce une nouvelle émission publique NCD avec un rendement effectif allant jusqu’à 9,7% – voir les détails

Image représentative

Voici une nouvelle option pour les investisseurs à la recherche de placements à revenu fixe. Edelweiss Financial Services Limited (EFSL) a annoncé l’émission publique de débentures remboursables non convertibles sécurisées (NCD) d’une valeur nominale de 1 000 roupies chacune, pour un montant de 2 000 millions de roupies (émission de base), avec une option pour conserver la sursouscription jusqu’à à Rs 3 000 millions totalisant Rs 5 000 millions (Tranche I Issue).

Il existe dix séries de NCD à coupon fixe et d’une durée de 24 mois, 36 mois, 60 mois et 120 mois avec option d’intérêt annuel, mensuel et cumulatif. Le rendement annuel effectif des MNT varie de 8,75 % à 9,70 % par an, a déclaré Edelweiss Financial Services dans un communiqué.

Edelweiss a déclaré qu’au moins 75 % des fonds levés dans le cadre de cette émission de la tranche I seront utilisés à des fins de remboursement/paiement anticipé des intérêts et du principal des emprunts existants de la Société et que le solde devrait être utilisé à des fins générales de l’entreprise, sous réserve à une telle utilisation n’excédant pas 25 % du montant levé dans l’émission de la tranche I, conformément à la réglementation de 2021 du Securities and Exchange Board of India (émission et cotation de titres non convertibles) (« réglementation SEBI NCS »).

Un maximum incitatif supplémentaire de 0,20 % par an sera offert à toutes les catégories d’investisseurs dans l’émission de la tranche I proposée, qui sont également détenteurs d’obligations/obligations non convertibles précédemment émises par Edelweiss Financial Services Limited, et/ ou les sociétés de son groupe, à savoir ECL Finance Limited, Edelweiss Housing Finance Limited, Edelweiss Retail Finance Limited et Edelweiss Finance & Investments Limited, selon le cas, et/ou sont actionnaire(s) d’EFSL selon le cas, le la date présumée d’attribution, a-t-il ajouté.

Les NCD dont l’émission est proposée dans le cadre de cette émission de Tranche I ont été notées « CRISIL AA-/Négative » et « ACUITE AA/Négative ».

Equirus Capital Private Limited est le chef de file de cette émission de la tranche I. L’émission Tranche I ouvre le 6 décembre 2021 et se clôture le 27 décembre 2021 avec une option de clôture anticipée. Les NCD seront cotées sur BSE Limited pour fournir des liquidités aux investisseurs.

Faut-il investir ?

Les NCD sont des investissements à revenu fixe assortis d’un taux d’intérêt de coupon. Ils sont généralement émis par des institutions privées. Le taux d’intérêt sur les MNT est généralement plus élevé que celui des systèmes de dépôt à terme des bureaux de poste et des banques.

En outre, les rendements des MNT sont imposables en tant que « revenus d’autres sources » entre les mains de l’investisseur. Les gains provenant de la vente de NCD en bourse sont traités comme des « profits et gains d’entreprise » ou comme des « plus-values ».

Certains risques de taux associés existent toujours pour les investisseurs, même si les MNT sont notées et considérées comme sûres. Il est donc toujours préférable d’investir après avoir pris en compte son profil de risque ou les conseils d’un conseiller financier.

