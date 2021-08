Edelweiss Tokio Life lance Total Protect Plus – Vérifiez les fonctionnalités

in

Edelweiss Tokio Life Insurance a lancé aujourd’hui Total Protect Plus, un plan de protection complet qui offre des avantages optionnels supplémentaires pour répondre aux exigences financières liées aux objectifs.

Parmi ses offres facultatives figurent les prestations Child’s Future Protect et Live Long. Grâce à la prestation Child’s Future Protect du régime, un parent pourra opter pour une couverture améliorée pendant les années de croissance de son enfant. Si le parent assuré décède avant que l’enfant n’atteigne l’âge de 25 ans, un paiement supplémentaire est versé au candidat.

Grâce à la garantie Vivre longtemps du régime, qui est une prestation de survie, le régime offre au titulaire de la police une protection, ainsi qu’une prestation de revenu qui commence pendant les années de non-activité du titulaire de la police. Un individu peut choisir entre 60 ans ou 65 ans comme âge de départ, après quoi il perçoit un revenu égal à un certain pourcentage de la somme de base assurée.

Subhrajit Mukhopadhyay, directeur exécutif d’Edelweiss Tokio Life Insurance, déclare : « Au cours de la dernière décennie, il y a eu une demande croissante de solutions d’assurance globales et complètes pour sécuriser les risques financiers. La pandémie a mis ce besoin sous le feu des projecteurs. Avec Total Protect Plus, nous espérons fournir une solution globale pour gérer les risques des clients et répondre aux besoins financiers de tous leurs objectifs.

Il ajoute en outre : « Il y a maintenant une plus grande sensibilisation à la planification financière basée sur des objectifs, dans laquelle la retraite et la protection pure occupent un plus grand espace d’esprit chez les clients. Lors de la conception de produits, nous nous efforçons d’offrir la meilleure proposition de valeur qui réponde aux besoins existants, qu’il s’agisse d’un nouveau produit ou de la manière dont les solutions existantes sont proposées sur le marché.

Certains des facteurs clés du plan de protection Total Protect Plus ;

– Offre une couverture jusqu’à 100 ans, permettant aux individus de laisser un héritage à leurs proches.

– Une Better Half Benefit en option, qui offre une couverture au conjoint assuré après son décès.

– Une garantie facultative de remboursement des primes permet au titulaire de la police de récupérer 100 % du total des primes payées à l’échéance de la police.

– Offre l’option d’un salaire régulier ou d’un salaire limité de primes pendant 5/7/10/15/20 ans.

– Offre une remise de 6 % sur la prime de première année si les examens médicaux sont terminés dans les 7 jours suivant l’achat.

