Edelweiss Wealth Management vise à lever 1 milliard USD dans un fonds de capital-investissement pré-IPO à un stade avancé

Edelweiss a déclaré que sa stratégie « croisée » se poursuivra avec le lancement d’une série de fonds au cours des 12 à 18 prochains mois pour atteindre l’objectif de 1 milliard de dollars.

Edelweiss Wealth Management a annoncé jeudi son objectif de lever 1 milliard de dollars via un fonds de capital-investissement en pré-IPO et en phase avancée. La société basée dans la ville, qui a lancé le « Edelweiss Crossover Opportunities Fund » en mars de cette année, a déjà levé 500 millions de dollars sur ses trois premières séries, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Il a annoncé le lancement de la “Série IIIA” avec pour objectif de lever 200 millions de dollars supplémentaires dans le cadre de la même stratégie, a-t-il déclaré.

L’annonce intervient au milieu d’une forte augmentation des offres publiques initiales en raison de la liquidité facile et de nombreuses émissions ont enregistré d’énormes gains sur la cotation. Edelweiss a déclaré que sa stratégie « croisée » se poursuivra avec le lancement d’une série de fonds au cours des 12 à 18 prochains mois pour atteindre l’objectif de 1 milliard de dollars. « Le marché privé a été en grande partie inaccessible à nombre de nos clients indiens HNI (High Net Individuals) et family office qui cherchent à investir dans des entreprises fondamentalement solides avec des modèles commerciaux éprouvés. «Dans le même temps, bon nombre de ces sociétés qui se préparent à entrer en bourse ont besoin de lever des fonds pour désendetter leur bilan ou compenser les sorties d’investisseurs en capital-investissement. Crossover en tant que stratégie vise à combler cet écart », a déclaré son président et responsable de la gestion des investissements, Anshu Kapoor.

Le fonds fournit des capitaux indiens de qualité pour financer des entreprises locales ayant de vastes ambitions nationales et mondiales en route vers l’introduction en bourse, a-t-il déclaré, ajoutant que du point de vue d’un investisseur, la stratégie offre des valorisations d’entrée attrayantes avec une sortie imminente via les marchés publics, atténuant ainsi le risque lié aux titres non cotés.

Le communiqué indique que la société est l’un des principaux acteurs initiaux de l’espace PE en phase terminale en Inde, depuis le lancement de la série de fonds Crossover en 2017. Le fonds ouvre l’accès aux investissements privés, qui ne sont généralement pas disponibles pour la plupart des investisseurs indiens comme leaders existants et émergents, y compris des entreprises technologiques comme la fintech, l’edtech, la santé, les médias numériques et le commerce numérique.

Cela permet également aux investisseurs de capitaliser très tôt sur les tendances de croissance structurelle avec des horizons de sortie raisonnables, selon le communiqué. Crossover I et II lancés en novembre 2017 et septembre 2018 ont investi dans NSE, Sapphire Foods, Affle, Indiamart, CAMS, Amber, Medplus et d’autres leaders de l’industrie dans tous les secteurs. Les fonds ont prospéré à travers deux crises et ont enregistré des rendements supérieurs à l’indice de référence de 16,2 % et 28,7 % depuis leur création. Crossover I a distribué plus de 60% du capital levé, après avoir réussi à sortir une partie de son portefeuille, a-t-il ajouté.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.