Eden Hazard aura besoin d’un “miracle” pour faire le retour de l’Euro 2020 pour la Belgique après le dernier revers de blessure, admet son coéquipier Thibaut Courtois

La campagne Euro 2020 d’Eden Hazard est pratiquement terminée, selon son coéquipier belge Thibaut Courtois.

Les blessures de Hazard se sont poursuivies dimanche soir avec le paria du Real Madrid qui a boité en tenant ses ischio-jambiers alors que la Belgique se qualifiait pour les quarts de finale de l’Euro 2020 avec une victoire 1-0 sur le Portugal.

Hazard, victime de blessures, n’a commencé que sept fois pour le Real Madrid la saison dernière

“Je ne connais pas la gravité de la blessure”, a déclaré l’ancien gardien de Chelsea.

« Mais même s’il s’agit d’une contracture, il faut tenir compte de dix jours d’inactivité. Je crains que ses euros ne soient terminés, à moins qu’un miracle ne se produise.

S’exprimant après le match, Hazard a admis que le pronostic initial ne lui semblait pas bon – mais a promis de rester avec l’équipe malgré tout.

“Je me suis fait mal, j’ai senti quelque chose aux ischio-jambiers”, a confirmé Hazard après le match.

« Je pense que j’ai quelque chose, on verra demain. On analysera bien la blessure, on verra l’étendue après. Je pense avoir quelque chose, on verra demain.

Les présages concernant l’implication de Hazard dans les dernières étapes de la compétition ne semblent pas bons après les récentes remarques de Courtois

« En tant que capitaine, je resterai dans le groupe car j’ai un rôle important à jouer.

Roberto Martinez transpire également sur la forme physique de Kevin De Bruyne de Manchester City avant la rencontre de vendredi avec l’Italie.

Le joueur de 30 ans a été contraint au départ au début de la seconde mi-temps en raison d’un problème à la cheville, bien que Martinez soit optimiste quant au fait que le milieu de terrain sera disponible pour participer aux huit dernières confrontations.

“Il est trop tôt pour dire comment ils vont”, a déclaré Martinez après le match.

« Avec Kevin, c’est la cheville – il n’a pas vraiment pu tourner en seconde période. Avec Eden, c’est le muscle, mais il faut attendre un diagnostic.