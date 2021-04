Eden Hazard devrait être parmi les plus grands de tous les temps, mais l’homme du Real Madrid est tombé dans l’obscurité à 30 ans avant les retrouvailles de la Ligue des champions de Chelsea

Eden Hazard a annoncé son intention de devenir le meilleur joueur du monde à son arrivée au Real Madrid, mais au lieu de cela, il a sombré dans l’obscurité au milieu de problèmes de forme et de forme en Espagne.

L’international belge, aujourd’hui âgé de 30 ans, semble déjà avoir été oublié – ce qui pour un joueur de sa qualité incontestable est absolument criminel.

. – .

Hazard n’a marqué que quatre fois pour le Real Madrid depuis son transfert important de Chelsea en juin 2019

. – .

Le Belge a souffert de blessures et de problèmes de forme physique en Espagne

Hazard était à un niveau élite à Chelsea, remportant des dizaines de distinctions personnelles et d’équipe.

Il a remporté deux fois la Premier League au cours de ses sept saisons à Stamford Bridge, ainsi que deux Ligue Europa, deux FA Cup et la Coupe de la Ligue.

L’attaquant a également été nommé Joueur de l’année PFA en 2014/15, deux fois nominé pour le Ballon d’Or et a été le joueur de l’année de Chelsea à quatre reprises.

Il a rarement manqué un match pour les Blues au cours de ces sept saisons, remportant 352 apparitions et marquant 110 buts.

Cela équivaut à un peu plus de 50 matchs par saison et à une moyenne de 16 buts.

Hazard était souvent lié à un déménagement à Los Blancos et a parlé de son rêve d’y jouer, tout en soulignant son désir d’être le meilleur du monde.

Le Belge pensait clairement que déménager à Madrid l’aiderait à atteindre cet objectif et cela s’est finalement produit en 2019 dans le cadre d’un accord d’une valeur allant jusqu’à 143 millions de livres sterling.

Cependant, Madrid n’a pas encore vu un grand retour de son investissement.

Mais ce serait maintenant l’occasion pour Hazard de donner aux fidèles madrilènes quelque chose à crier, alors qu’il se prépare pour une confrontation émotionnelle en demi-finale aller de la Ligue des champions avec son ancienne équipe – qui est en direct sur talkSPORT.

De joueur durable du club de l’ouest de Londres, il est devenu quelqu’un qui souffre plus de blessures qu’il ne joue.

.

C’est loin de son incroyable succès à Chelsea – qui s’est terminé avec la gloire finale de la Ligue Europa

Hazard a été mis à l’écart avec 10 blessures différentes depuis son arrivée au Real Madrid, y compris une fracture du pied qui l’a vu manquer 17 matches de décembre à janvier de l’année dernière.

Il n’a joué que 37 fois pour Madrid et a marqué un maigre quatre buts en un peu moins de deux ans au Bernabeu.

S’exprimant en novembre 2020, l’ancien attaquant de Chelsea Tony Cascarino pensait que Hazard devrait être considéré comme l’un des plus grands de tous les temps du jeu, mais un manque de concentration signifie qu’il pourrait ne jamais atteindre son potentiel.

“Eden Hazard est un joueur incroyablement doué, mais il a vécu une période très difficile depuis qu’il est allé au Real Madrid pour ces frais énormes”, a déclaré Cascarino lors du petit-déjeuner sportif du week-end.

«Les blessures et évidemment la pandémie de coronavirus ne l’ont pas aidé, cela a affecté sa carrière, mais quel talent il peut être pour la Belgique.

«Il est allé au Real Madrid pour devenir le meilleur joueur du monde, il l’a même mentionné, il en a parlé quand il a rejoint Madrid, mais quelle période difficile il a vécue depuis son arrivée. Ça a été vraiment dur pour lui. Il a trouvé ça difficile.

.

Hazard est récemment revenu d’un problème musculaire subi peu de temps après avoir été mis à l’écart pour une nouvelle période de deux mois

Statistiques d’Eden Hazard cette saison

Apparitions: 15

Minutes jouées: 629

Buts: 3

Aides: 1

Noté toutes les 204 minutes

Assistance toutes les 408 minutes

«De toute évidence, les blessures y ont joué un rôle important, il est allé au Real Madrid et était apparemment un peu en surpoids, il a perdu confiance en lui, mais il semble avoir retrouvé sa forme physique ces derniers temps.

«La Belgique lui manque. Je me souviens de sa performance contre le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde 2018, c’était lui et Neymar tous les deux à droite et Hazard a battu Neymar toute la nuit. Il était tout simplement superbe.

«Je m’ennuie vraiment de voir Hazard être Hazard, car c’est un grand joueur quand il est.

«Il l’a fait plusieurs fois, il s’est éteint dans sa carrière et les fans de Chelsea vous le diront. Il y a eu quelques fois où il vient de s’éteindre à Chelsea.

«Mais quand il se met en marche, il est là-haut avec les meilleurs joueurs qui aient jamais joué au match. Nous n’avons tout simplement pas vu Hazard à son meilleur depuis longtemps.

. – .

La carrière de Hazard au Real Madrid n’a pas encore décollé sous Zidane

La carrière d’Eden Hazard n’est en aucun cas terminée. La règle générale était qu’une fois qu’un joueur atteignait 30 ans, ce ne serait qu’en descente à partir de là.

Chelsea avait pour politique de ne donner que des contrats d’un an aux joueurs dans la trentaine, ne faisant aucune exception pour des légendes comme John Terry et Frank Lampard.

Mais ce n’est plus le cas. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont toujours au sommet de leur forme alors qu’ils ont respectivement 33 et 36 ans.

Robert Lewandowski a porté son jeu à un tout autre niveau avec le Bayern Munich alors qu’il avait 32 ans.

Zlatan Ibrahimovic a été l’un des meilleurs joueurs de Serie A cette saison avec l’AC Milan malgré ses 39 ans – méritant un nouveau contrat d’un an à San Siro dans le processus.

.

Lewandowski marque plus que jamais à 32 ans

Il reste encore beaucoup de temps à Hazard pour retrouver cette forme qui a fait de lui l’un des joueurs les plus recherchés du football mondial.

S’exprimant avant la confrontation européenne, le manager Zinedine Zidane a fait l’éloge du Belge – et insiste sur le fait qu’il va maintenant “ continuer ” au milieu d’une période difficile de sa carrière.

«Je ne vois pas Eden avoir des doutes. Il avait l’air très bien sur le terrain l’autre jour », a déclaré Zidane aux journalistes.

«C’était le plus important, ne ressentir rien de ses vieux problèmes. Maintenant, il est bon, et maintenant pour continuer. Nous sommes heureux de l’avoir avec nous, il apportera beaucoup à l’équipe.

Ce serait une parodie si nous ne voyions pas Hazard se pavaner à nouveau sur la plus haute scène du monde – et hanter son ancienne équipe serait le catalyseur parfait pour le faire.

Le Real Madrid vs Chelsea est EN DIRECT sur talkSPORT ce mardi, coup d’envoi à 20h