Eden Hazard envisage de quitter le Real Madrid – rapport

Eden Hazard envisage de quitter le Real Madrid, dès le marché des transferts d’hiver, après avoir échoué à percer dans le onze de départ du Real Madrid et à ne pas rester en forme pour une autre saison, selon un rapport d’ABC.

Le Belge devait terminer la saison avec le Real Madrid, mais son implication limitée sous la direction du nouveau manager Carlo Ancelotti le fait remettre en question son avenir. Roberto Martinez a déclaré qu’Eden « n’apprécie plus » son football et qu’il n’est plus heureux. Les coéquipiers belges Axel Witsel et Christian Benteke ont discuté de ses problèmes de blessure et de forme physique pendant la pause internationale actuelle. La vérité est qu’Eden Hazard n’est plus le joueur qu’il était autrefois et que le Real Madrid n’a réussi qu’une poignée de bonnes performances avec l’ailier.

Le rapport d’ABC répertorie trois clubs susceptibles d’être intéressés par les services de Hazard : Chelsea, la Juventus et le nouveau riche Newcastle. Chelsea ne serait intéressé que par un accord de prêt avec Tuchel, croyant qu’il pourrait intégrer Hazard dans son système. Madrid a encore environ 50 millions d’euros à amortir sur les frais de transfert de Hazard, mais accepterait probablement un accord de prêt avec option d’achat pour 25 à 30 millions d’euros, s’il était proposé. Il y a un marché très limité pour un joueur comme Hazard : sur une star vieillissante, sujette aux blessures, avec des salaires extravagants. Newcastle est peut-être le seul espoir du Real Madrid et on ne sait pas dans quelle direction ils envisagent de se diriger avec leur projet sportif.

Les rumeurs vont continuer à tourbillonner d’ici la fin de la fenêtre hivernale. Seul le temps nous dira si le Real Madrid et Hazard lui-même peuvent trouver une offre qui satisfasse toutes les parties.