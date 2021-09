Eden Hazard est-il sur ses blessures? Un expert explique les signes prometteurs

Eden Hazard a réalisé une performance scintillante contre la République tchèque lors des éliminatoires de la Coupe du monde de la pause internationale. La Belgique a pris trois points dans une victoire convaincante de 3 à 0, le capitaine Eden Hazard montrant des flashs de son ancien personnage de Chelsea et rappelant aux fans pourquoi le Real Madrid a fait sauter la banque pour lui en premier lieu.

Voici ce que le manager de l’équipe nationale belge, Roberto Martinez, avait à dire sur la performance de Hazard :

“Eden Risquer est de retour, Risquer est prêt à avoir un grand impact dans les semaines et les mois à venir. Contre le Tchèque, j’ai vu la meilleure performance d’Eden depuis novembre 2019. »

Bien que cela puisse être un peu prématuré, Hazard a montré des signes très prometteurs et un signe critique en particulier. Je les ai détaillés dans la vidéo suivante :

Hazard sortir avec succès de son cycle blessure / rechute serait un énorme coup de pouce pour le club et pour le joueur qui s’est fait tirer dessus devant le tribunal de l’opinion publique. Espérons que ces signes prometteurs continuent de se développer dans une direction positive.

Le Dr Rajpal Brar, DPT est titulaire d’un doctorat en physiothérapie de l’Université du Nord de l’Arizona et dirige son propre cabinet en personne et en ligne. entreprise de médecine du sport et de performance, 3CB Performance, à West LA et Valencia, CA où il combine en outre ses expertise du mouvement et entraînement de fitness. Il travaille également dans un hôpital – ce qui lui donne de l’expérience avec des patients dans le cadre des soins de santé immédiats et des patients neurologiques (après un AVC, une lésion cérébrale) – et pratique depuis 4 ans. Brar s’entraîne également à UCLALe centre de recherche sur la conscience consciente (MARC) de , a une formation en entraînement de football pour les jeunes et analyse le Real Madrid d’un point de vue médical et des compétences pour la gestion de Madrid et sur sa propre chaîne YouTube. Vous pouvez le suivre sur Twitter à @3cbPerformance.