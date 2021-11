L’entraîneur belge Roberto Martinez pense qu’Eden Hazard est « triste » au Real Madrid, qui est lié à un retour en Premier League.

Hazard a rejoint Madrid en juin 2019, mais il a subi un certain nombre de problèmes de forme physique et de blessures pendant son séjour au Bernabeu.

Eden Hazard célèbre sa victoire en Ligue Europa en mai 2019

Il n’a pas réussi à reproduire son record de buts à Chelsea où il a marqué 110 fois en 352 apparitions et remporté six trophées entre 2012 et 2019.

Au Real Madrid, Hazard n’a inscrit que cinq buts en 54 matchs au cours des trois dernières saisons.

Newcastle a exprimé son intérêt à signer l’attaquant belge à la suite du rachat du consortium dirigé par les Saoudiens à St James Park.

Cependant, l’ancien manager d’Everton, Martinez, espère que Madrid continuera à soutenir Hazard alors qu’il traverse une période inégale de sa carrière de joueur.

Hazard a remporté six trophées nationaux à Chelsea avant de sceller un transfert au Real Madrid

« Hazard est médicalement dans son meilleur moment depuis son arrivée au Real Madrid », a déclaré Martinez lors d’une allocution à l’émission El Partidazo de COPE.

« Il est triste en termes de football, c’est la première fois qu’il vit cette situation.

« C’est un joueur qui a toujours mené des projets gagnants et maintenant il n’a plus ce rôle, mais c’est un footballeur au talent exceptionnel et ça ne se perd jamais, il faut avoir confiance en lui. »

Le patron de Madrid, Carlo Ancelotti, a admis qu’il ne gênerait pas Hazard s’il voulait relever un nouveau défi pour rajeunir sa carrière.

Carlo Ancelotti est revenu à la tête du Real Madrid pour la deuxième fois de sa carrière

« Jamais dans ma carrière d’entraîneur je n’ai forcé un joueur à rester quand il voulait partir », a déclaré Ancelotti.

« À mon avis, je n’ai aucun doute à ce sujet. »