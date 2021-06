Eden Hazard fait le point sur ses blessures après avoir été contraint à l’écart lors de la victoire de la Belgique à l’Euro 2020 contre le Portugal

Hazard un doute pour le choc de vendredi avec l’Italie (Photo: .)

Eden Hazard craint qu’une blessure aux ischio-jambiers n’ait mis fin à sa campagne pour l’Euro 2020 avec la Belgique.

La star du Real Madrid a été expulsée après 85 minutes lors du 1-0 de dimanche contre le Portugal et subira des tests avant le match de vendredi contre l’Italie en quart de finale.

Hazard a récemment subi une blessure et a terminé 90 minutes complètes pour la première fois depuis novembre 2019 lors de la victoire en phase de groupes contre la Finlande la semaine dernière.

Un nouveau revers menace cependant de le mettre à nouveau sur la touche – bien que l’ancienne star de Chelsea ait juré de rester avec l’équipe même s’il n’a plus de rôle à jouer.

“Je me suis blessé, j’ai senti quelque chose dans les ischio-jambiers”, a déclaré Hazard aux journalistes.



Hazard et Roberto Martinez font maintenant face à une attente nerveuse (Photo: .)

‘Je pense que j’ai quelque chose, on verra demain.

« Nous analyserons bien la blessure, nous verrons l’étendue après.

“En tant que capitaine, je resterai dans le groupe car j’ai un rôle important à jouer.”

La Belgique a également perdu Kevin de Bruyne sur blessure lors de la victoire 1-0 de dimanche contre le Portugal.

La star de Manchester City a été expulsée au début de la seconde mi-temps en raison d’un problème à la cheville, bien que Roberto Martinez espère que le milieu de terrain sera prêt pour vendredi.

“Il est trop tôt pour dire comment ils vont”, a déclaré Martinez après le match.

“Avec Kevin, c’est la cheville – il n’a pas vraiment pu tourner en seconde période. Avec Eden, c’est le muscle, mais il faut attendre un diagnostic.

