Eden Hazard : « Je ne me vois pas quitter le Real Madrid »

Eden Hazard a indiqué qu’il ne se voyait pas quitter le Real Madrid, selon RTBF Sport. Le Belge dont le temps au club a été entaché de blessures sans fin depuis son transfert de Chelsea a récemment fait l’objet de spéculations selon lesquelles il envisageait de retourner en Angleterre. Il y avait également des rumeurs selon lesquelles le club cherchait à le déplacer cet été, alimentant le sentiment du public que son séjour en Espagne pourrait vraiment prendre fin.

Même si tout doit être pris avec un grain de sel pendant la saison idiote, les mots de Hazard offrent un certain niveau d’indication concernant son état d’esprit actuel et les plans du club pour leur superstar. Hazard poursuit en disant qu’il sait quel type d’impact il peut avoir lorsqu’il est en pleine forme. Le Belge a également pris le temps d’exprimer sa déception face au départ de Zidane et de féliciter Benzema suite au retour de ce dernier en équipe de France.