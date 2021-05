Eden Hazard présente des excuses publiques aux fans du Real Madrid

Eden Hazard a rompu son silence après une tempête médiatique de presse négative à la suite de son moment de joie avec d’anciens coéquipiers de Chelsea. L’ailier belge a été surpris en train de rire et de sourire devant la caméra, plaisantant avec de vieux amis, après l’élimination du Real Madrid. Beaucoup – y compris les officiels du club, les fans et les médias, ont été scandalisés par le comportement de Hazard. El Chiringuito est devenu viral pour sa diffamation dramatique du Real Madrid # 7. L’hôte de Chiringuito, Josep Pederol, a déclaré publiquement qu’Eden Hazard «ne devrait pas passer une seconde de plus au Real Madrid». Alors que d’autres ont exprimé l’opinion que Hazard «ne comprend pas le poids ou la valeur du maillot du Real Madrid».

Sur son compte Instagram officiel, Hazard a publié le message suivant via son histoire:

“Je m’excuse. J’ai lu beaucoup d’opinions sur moi aujourd’hui et je n’avais pas l’intention d’offenser les fans du Real Madrid. J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner. La saison n’est pas finie et ensemble nous devons maintenant nous battre pour la Liga! Hala Madrid! »

Eden Hazard a sa première chance de corriger les torts avec une performance de qualité contre Séville lors de la course au titre de la Liga dimanche.