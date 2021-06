Eden Hazard se blesse aux ischio-jambiers lors de la victoire de la Belgique contre le Portugal

Eden Hazard quittera le terrain avec des sentiments mitigés ce soir. La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale des championnats d’Europe, battant les champions en titre du Portugal, mais l’ailier s’est blessé au muscle après avoir joué 87 minutes.

Le capitaine belge a débuté sur l’aile gauche au sein du système 3-4-3 belge. Hazard et De Bruyne avaient tous deux la liberté de se déplacer en attaque, les deux cherchant à exploiter les demi-espaces dans le dernier tiers. Eden s’est aligné sur le côté gauche du terrain avec son jeune frère, Thorgan, derrière lui dans le rôle d’ailier gauche. Souvent, il était difficile de distinguer les deux, mais c’est Thorgan, pas Eden, qui a sorti l’impasse avec un tir fou. Le jeune Hazard a fait ce que son frère avait l’habitude de faire si bien, a coupé son pied droit et a décoché un tir de l’extérieur de la surface en trouvant le coin inférieur.

Malgré les applaudissements de Thorgan en tant que héros, Eden a fait un changement décent. Il a brisé les lignes à plus d’une occasion avec une touche habile ou un mouvement délicat, libérant souvent Lukaku dans l’espace. L’ailier du Real Madrid a tenté 7 dribbles dans ce match, en complétant 4 et il était le joueur le plus encrassé sur le terrain avec 4 fautes subies. Au fur et à mesure que le match avançait, Hazard semblait de plus en plus à l’aise. On avait enfin l’impression que le capitaine belge pourrait être en mesure de rassembler une série de matchs et de retrouver un semblant de lui-même.

Puis la blessure a frappé. Un sprint dur à la 87e minute a forcé le corps de Hazard à la limite. Immédiatement, l’ailier a senti ses ischio-jambiers et a demandé un remplacement. La gravité de la blessure n’a pas encore été déterminée, mais Hazard est probablement dévasté.

Pendant ce temps, dans le filet belge, Thibaut Courtois a réalisé une nouvelle performance assurée. Le gardien s’est imposé à deux reprises dans les dix dernières minutes pour tenir le Portugal à distance. Andre Silva a failli égaliser à la 88e minute, mais Courtois était là pour refuser toute opportunité. Au total, Courtois a effectué 4 arrêts, dont 3 sur des tirs à l’intérieur de la surface.

Le prochain match de la Belgique est contre l’Italie – l’un des favoris du tournoi. Eden Hazard, le Real Madrid et toute la Belgique espèrent que sa blessure est mineure et que le joueur pourra jouer pour les Red Devils en quart de finale.