Eden Hazard termine 90 minutes de victoire sur la Finlande

Eden Hazard a commencé et joué les 90 minutes complètes contre la Finlande lors de leur dernier match de phase de groupes de l’Euro 2020. Le capitaine belge a terminé un match complet pour la première fois depuis le 23 novembre 2019 – 19 mois plus tard. Son coéquipier et compatriote du Real Madrid, Thibaut Courtois, a débuté devant les filets et a terminé le match, mais a eu relativement peu à faire toute la soirée.

Tous les yeux étaient rivés sur Hazard pour voir s’il pouvait raviver n’importe quelle forme ou n’importe quel niveau de confiance, le type qui lui a fait un transfert de plus de 100 millions. La performance de la première mi-temps laissait beaucoup à désirer. Hazard était languissant ; optant pour une passe latérale ou arrière chaque fois qu’il a reçu le ballon. Ses compétences ne peuvent jamais être remises en question, mais son explosivité et sa vitesse semblent encore loin. La question pour les fans de l’équipe nationale belge et du Real Madrid est de savoir si ces deux éléments de son jeu se rétabliront un jour ?

La seconde moitié était une autre histoire. Il y avait plus d’énergie de la part des deux équipes. Hazard a failli sortir de l’impasse lorsqu’il est arrivé dans la surface, s’accrochant à un centre belge, prenant une touche en l’air avec un pied puis lançant une volée avec son autre pied. Le problème? Le tir était juste sur Lukas Hradecky, le gardien de but finlandais, et une bonne occasion a été sauvée. Les points positifs à tirer du quasi-but de Hazard étaient le mouvement dans la surface, la reconnaissance de l’espace, le timing de la course et le contrôle rapproché pour réussir le tir d’une passe difficile. Plus tard, Hazard aurait un autre appel serré – coupant de la gauche et tirant un tir avec son pied droit qui n’a pas réussi à se replier vers les 90 supérieurs du filet.

La performance du n°10 en deuxième mi-temps s’est nettement améliorée par rapport à sa première. Hazard est encore loin de sa forme à Chelsea, mais terminer 90 minutes était la première étape. Hazard a parcouru plus de 7,5 kilomètres ou 4,65 miles et aura besoin de plusieurs matchs de 90 minutes au cours des prochains mois pour retrouver sa meilleure forme. Le prochain match de la Belgique sera en huitièmes de finale contre l’Autriche. Eden Hazard et Thibaut Courtois se retrouveront face à face avec leur nouveau coéquipier du Real Madrid, David Alaba, dans une bataille pour se qualifier pour les quarts de finale.