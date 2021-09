Ederson renouvelle avec Manchester City jusqu’en 2026

in

01/09/2021 à 16h18 CEST

Paula B. Navarro

Ederson Il a rejoint Manchester City en 2017 en provenance de Benfica et ce mercredi, la nouvelle a été publiée que lui et le club anglais ont réussi à arriver à un accord, pour allonger votre contrat jusqu’en 2026. Durant ces années qu’il a été dans le ‘skyblues’, il a gagné trois titres de Premier League.

En tant que gardien de l’équipe de Pep Guardiola, Ederson a réussi à garder 95 cleans en 194 apparitions, en plus de recevoir en deux fois le prix du Gant d’Or, pour obtenir le plus propre en une saison.

Après avoir annoncé la nouvelle de son renouvellement, le joueur a pris la parole pour le site de Manchester City. “C’était une décision facile pour moi. Il n’y a nulle part où je veux être. Faire partie de l’une des meilleures équipes du football mondial et concourir pour des trophées année après année, c’est ce que veut chaque footballeur, et c’est l’opportunité que vous avez à City », a-t-il commencé par dire.

Pour continuer je parle de Pep Guardiola, l’entraîneur de l’équipe ‘skyblues’ : “Nous avons un coach exceptionnel. Travailler avec lui a été l’une des grandes expériences de ma carrière et je suis un meilleur joueur pour cela. Nous avons accompli beaucoup de choses au cours des quatre dernières années et je suis convaincu que nous pouvons continuer à apporter plus de succès au club dans les saisons à venir. »

Non seulement il a remporté trois titres de Premier League, il a également contribué à en remporter quatre Coupes de la Ligue et FA Cup, bien qu’il n’ait pas encore remporté le trophée de la Ligue des champions, qui était près d’être la saison dernière, mais finalement ce n’était pas possible après perdre la finale contre Chelsea.

Le joueur de 28 ans dit que c’est l’un de ses souhaits : “Mon objectif principal est d’atteindre à nouveau la finale de la Ligue des champions, d’être champion cette fois. On a eu le plaisir de disputer une finale de Ligue des Champions pour la première fois et malheureusement on a fini par perdre“.

“Ce fut un coup très dur pour tout le monde, mais je pense aussi que ce fut une belle expérience pour de nombreux joueurs. Je pense que cela a aussi servi d’expérience puisque nous sommes plus matures. J’espère revenir en finale de la Ligue des champions. Travaillons pour y parvenir et, par conséquent, pouvoir remporter le titre car c’est l’un des grands objectifs que nous avons pour cette saison : la Premier League, la Carabao Cup et la FA Cup de la même manière », a-t-il poursuivi.

Le tirage au sort de la Ligue des champions de cette année a vu City terminer dans le Groupe A avec le PSG, le RB Leipzig et le Club de Bruges. Un groupe assez compliqué mais pas impossible, qui commencera par le premier match contre Leipzig Mercredi 15 septembre.

Enfin, il assure que toute l’équipe cherche à remporter tous les championnats auxquels elle participe : “Tous les championnats auxquels nous participons, nous les avons avec l’intention de gagner, jamais avec l’intention d’atteindre la finale seuls. Il atteint la finale et cherche la victoire. Si nous avons cette pensée, tout le groupe a cette pensée, c’est plus facile pour nous de l’atteindre.”