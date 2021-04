Edgar Berlanga, sera-t-il la grande promesse de la boxe?

Photo: fourni

Berlanga frappe, cela ne fait aucun doute et à la fin il atteint la distance sans s’arrêter de chercher le coup. Vos émotions marqueront votre destin. Un meilleur rival: Demond Nicholson (23-4) avait perdu avec Jessie Hart et Steve Rolls (celui de la 3G), son record de 20 KO le rendait dangereux, mais la réalité est qu’il a perdu avec tous les rivaux avec de bons records. Ses KO (tous) avec des adversaires inférieurs à lui.

Pour Edgar, il y a encore des doutes quant à savoir si ce sera vraiment la grande promesse de la boxe dans cette nouvelle décennie qui commence et où Canelo pourrait commencer à décliner dans les deux prochaines années, ou sera tout simplement un boxeur qui, lorsqu’il affrontera un rival à considérer top boxe dans les 168,00 livres, il sera court dans son combat.

Pour commencer, je n’ai pas remarqué cette manière magique de boxer. Sa proposition de coups continus, ceux qui ouvrent les portes à de magnifiques combinaisons ou en tout cas à ces mains puissantes, n’existait pas comme elles auraient dû l’être, d’autant plus que Berlanga détient les mains les plus puissantes de cette époque.

Il a réussi à enterrer certains d’entre eux, mais il était surtout en mode chasse d’un seul coup plutôt que de déclencher un enfer de gifles jusqu’à ce qu’il extermine son rival. Avec tout et ça, il a pu l’emmener 4 fois sur la toile, mais il a perdu ses KO invaincus.

Le travail de Berlanga est bon, si nous observons qu’il est parti de ce premier tour pour la première fois, ce qui nous a fait douter, déjà avec 16 KO dans le même premier tour, car cela donnait à penser à ce qui se passerait s’il passait le distance.

L’endurance physique à travers tant de rounds était là, il y avait du bon travail de cette partie malgré l’air un peu fatigué par moments, mais il était plutôt frustré par les prises et la rareté de son rival. Rival qui était par ailleurs effrayé dès le début du combat.

Dans les vidéos de Berlanga sur l’amateurisme, on le voit jeter des coups massifs. On sait que dans le professionnalisme ces énergies sont réservées à la quantité de coups de force et au nombre de rounds de combat, mais la rentabilité de cette boxe reste dans le système cognitif surtout pour des rivaux comme cet homme.

Demond Nicholson, il ne l’est pas, ni n’est-il proche du niveau de classe B, si vous voulez trouver une lettre ou un nom spécifique pour cette classe de boxeur. Le descendant des Portoricains a beaucoup de fans dans l’attente, de voir quand ils lui mettront une bonne main, quelle sera la réaction de cela, car là à ce moment précis, c’est quand on sait si un combattant est comme le grand Tito ou comme la perspective Eternal Verdejo, (No hard Feeling), pour le reste de sa carrière.

Berlanga a déjà 24 ans et de ce rival qui vient de sortir, Top Rank va commencer à relever le stop de l’adversaire, puisque le ticket à payer grandit comme de la mousse. Pour l’instant j’aimerais le voir avec le même élan que son dangereux croisé de gauche, mais avec toute la sérénité de sa boxe affichant une attitude de maturité sans désespoir d’assaut par assaut.

Il serait également bon que quelqu’un réduise ses émotions hors de contrôle lorsqu’il est frustré, soit en ne mettant pas KO ou simplement parce que son adversaire ne permet pas que cela se produise. Le public présent et celui derrière l’écran, sont excités car ils savent qu’ils vont voir un jeune homme qui va tirer à mort du «fer» pour arracher la tête de son rival, mais le quotient intellectuel et que nécessaire boxe ABC, il tombera toujours amoureux de ceux qui parient fort en sa faveur comme le mec le promet.

Aujourd’hui, je ne vais pas dire que Berlanga est la meilleure perspective à Porto Rico, car je laisse cette information au jeune Xander Zayas, qui à travers de très bonnes démonstrations laisse une saveur particulière dans sa boxe. Il convient de souligner que Alex est toujours un bébé avec des bonds en avant vers un grand avenir.

P.S: Berlanga, vous avez beaucoup devant vous. Saisissez le moment et classez votre boxe dans le grand car pour l’instant tout va bien, mais ce n’est pas génial.