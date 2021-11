Edgar Davids arriverait pour s’entraîner à Barnet dans une Bentley de 100 000 £, puis regarderait depuis la voiture

Quand Edgar Davids est sorti de sa retraite pour devenir le joueur-manager de Barnet en octobre 2012, vous saviez juste que ça allait être une sacrée montagne russe.

Personnage énigmatique en tant que joueur, le milieu de terrain Davids a remporté la Ligue des champions avec l’Ajax puis a remporté des titres à la Juventus et est également apparu pour Barcelone et l’Inter au cours d’une illustre carrière professionnelle, qui comprenait également une quatrième place en Coupe du monde avec les Pays-Bas et un passage à Tottenham .

. – .

Davids chez Barnet n’allait jamais être ennuyeux

La dernière partie du voyage de Davids, cependant, était avec les abeilles et c’était certainement un chapitre de sa vie qu’il n’oublierait pas de sitôt – et les joueurs de Barnet qu’il dirigeait non plus.

Davids a pris en charge les Bees après le départ de Mark Robson en décembre 2012, mais n’a pas pu les empêcher d’abandonner la Ligue de football car ils ont été relégués le dernier jour de la saison.

Il a fait neuf apparitions pour les Bees dans la Conférence Premier lors de la campagne 2013/14, avant de démissionner de son poste de patron en janvier 2014.

Mais l’impact qu’il a eu sur le club a été durable – comme l’illustre l’ancien attaquant de Barnet Jake Hyde lors d’une conversation avec talkSPORT lors de l’émission EFL en février.

Détaillant les habitudes typiques de Davids en tant que manager, Hyde a rappelé : « Des lunettes sur le dessus de sa tête, des lacets défaits, il sortait toujours 20 minutes.

« Donc, nous nous échauffions tous les jours et nous ne savions pas si nous allions le voir ou non.

«Certains jours en hiver, quand il faisait vraiment froid, il avait cette belle Bentley de 100 000 £ – mais si vous regardiez ses jantes, elles étaient déchiquetées en morceaux et toutes découpées.

Caractéristiques de Rex

La Bentley de Davids était un peu plus défoncée que ça

. – .

La légende néerlandaise a laissé une impression durable sur ses joueurs

« Il entrait et était garé sur trois places juste devant. Nous pensons à nous-mêmes, ‘Vous ruinez cette voiture!’

« Nous serions là-bas pour nous entraîner à faire l’échauffement et quelques fois en hiver plutôt que de sortir et de nous entraîner avec les garçons – tout à coup, cela prendrait une heure et vous penseriez qu’il ne se présenterait pas aujourd’hui. – vous verriez juste la Bentley.

Il a poursuivi: «Ce serait venir sur tous les terrains, en descendant la pente, jusqu’à l’arrière et en continuant à conduire sur le terrain.

« Il serait assis derrière le but avec le chauffage allumé, les pieds sur le tableau de bord à nous regarder pendant environ 20 minutes !

« Je ne serais pas capable de me concentrer en pensant qu’il est assis ici à me regarder, mais il est assis dans la Bentley ! Il ne s’entraînait même pas, mais il commencerait lui-même samedi !

« Il n’est probablement pas le meilleur pilote – c’est probablement la meilleure façon de le dire. Nous essayons de nous concentrer sur l’exercice de passe et il fait environ trois marche arrière [manoeuvres] dans chaque sens et il est coincé dans la boue et ne peut pas remonter la colline !

« Il est maintenant bloqué et fait des tours du terrain dans sa Bentley en nous regardant nous entraîner ! Des histoires brillantes comme celle-là vivront avec moi pour toujours.

En décembre 2013, Davids a été expulsé pour la troisième fois cette saison alors que Barnet a perdu 2-1 contre Salisbury City.

C’était la dernière fois que Davids jouait pour Barnet alors qu’il quittait le club le mois suivant.

Il est certainement sorti avec un bang – et tous ceux qui sont associés au Barnet Football Club ne l’oublieront jamais !