Edgar Duran complique le classement aux Tigres avec un Grand Chelem

Le joueur de deuxième but de la Requins de La Guaira, Edgar Duran, il a renversé le balisage avec un énorme Grand Chelem en neuvième manche, lors du match contre les Tigres de Aragua l’avant-dernier jour de la huitième semaine de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

En début de neuvième manche et avec les buts pleins de Sharks, « Eguita » a attrapé un lancer qui l’a envoyé voler à travers le champ droit pour retourner le bulletin de vote et établir le tableau de bord six points à trois au domicile des Tigres.

Ici le rapport :

EGUITAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ! 🔥 ÉDGAR DURÁN CONNECTE LE GRAND SLAM PAR LE JARDIN DE DROIT. ALLEZ-Y ! Au bâton, Jesús Guzmán. # LG 6 – 3 #ARA / 2 retraits / 9⬆️ – SharksBBC-Officiel (@tiburones_net) 12 décembre 2021

De manière impressionnante la neuvième école est revenue de cette rencontre, Francisco Carillo, qui avait auparavant donné un ticket pour « Cafecito », a laissé un terrain dans la zone de puissance de Duran et il l’a disparu partout dans le champ droit, c’est le deuxième retour en la semaine où les Tigres souffrent, la première était contre les Caraïbes.

Edgar Duran, profite de la mauvaise séquence qu’apporte l’équipe aragonaise et complique son classement avec ce coup énorme.

Chiffres dans la LVBP 2021-2022

Edgar Duran a vu 65 présences au bâton cette saison, marquant 20 coups sûrs, avec quatre doubles, un triple, deux circuits, 13 points marqués et 12 points produits pour une moyenne au bâton de 0,308.

Auteur : Luis Caceres