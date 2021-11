Edgar Escobar devient l’assurance de l’enclos des releveurs pour les Eagles

Le talentueux lanceur cubain Edgar escobar continue de laisser de belles sensations dans la saison 2021-2022 du Ligue de baseball dominicaine (LIDOM) de l’enclos des releveurs Aguilas Cibaeñas.

Edgar continue de remplir les objectifs pour lesquels il a été appelé par le Directeur général Ángel Ovalles qui l’a défini comme un droitier de relève avec des compétences pour lancer plusieurs manches de l’enclos des releveurs, et avec un « truc » qui doit être de qualité dans le Ligue dominicaine. « Nous sommes ravis de l’avoir pour renforcer nos lanceurs de relève. »

L’Antillais a effectué sa dernière sortie sur la butte le 13 novembre face aux Lions de l’élu dans lequel il n’avait aucune décision après avoir lancé une manche avec un retrait au bâton et un circuit mérité d’Aderlin Rodríguez.

Avec cette performance, le natif de Bayamo dans la province de grand-mère il a augmenté sa MPM à 3,18 dans les 5,2 manches avec lesquelles il a travaillé avec six retraits au bâton exécutés sans but sur balles et un WHIP de 0,88.

Escobar en 2021 a fonctionné cardinaux de Springfield (AA) appartenant à la Cardinaux de Saint-Louis Dans les ligues mineures, il a lancé 41,1 manches avec une MPM élevée de 5,88 tandis que ses taux de buts sur balles et de retraits au bâton étaient respectivement de 3,3 et 11,5.