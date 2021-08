Edgar Ramírez perd cinq de ses proches à cause du COVID-19

Comme beaucoup de gens dans le monde, l’acteur Edgar ramirez Vous vivez des moments difficiles après avoir perdu cinq de vos proches cette année à cause du COVID-19[feminine. L’acteur de 44 ans, originaire du Venezuela, a utilisé ses réseaux sociaux pour partager un message dans lequel il encourageait les personnes qui ne l’avaient pas encore fait, à se faire vacciner contre le coronavirus.

Selon l’acteur de Jungle Cruise, son agent au Venezuela, sa tante, son oncle, sa grand-mère et le beau-frère de sa tante font partie des victimes de la maladie, et aucun d’entre eux n’a eu accès au vaccin. “Je vous prie de lire attentivement ce post”, lisez-vous au début de son message. “C’est la chose la plus douloureuse et la plus intime que j’ai eu à publier dans ma vie, mais je pense qu’il est très important de la partager. Parfois, j’ai l’impression que c’est un cauchemar dont je vais me réveiller, mais je sais que ce n’est pas le cas. Que c’est aussi réel que l’air qu’en ce moment il m’est difficile de respirer ».

© .Images

“Mon cœur ne peut plus souffrir”, a expliqué l’acteur. «Je suis triste, je suis frustré et je suis dévasté. Cela fait des semaines et des semaines que ma famille se moque et est torturée par cette maladie cruelle, perfide et violente qui a fini par tous les tuer sans pitié. Je ne supporte pas ce vide dans ma poitrine, ce goût métallique dans ma bouche, ce mal de tête paralysant qui ne me lâche pas ».

Il a poursuivi: «Personne n’avait accès au vaccin au Venezuela. Pendant ce temps, des milliers de vaccins sont jetés aux États-Unis parce qu’un grand nombre de personnes n’en veulent pas. Cela me dévaste de savoir que tant de gens dans ce pays sont prêts à rejeter le vaccin que ma famille aurait accepté en un instant ».

De nombreuses personnes ont sympathisé avec Edgar après avoir lu son témoignage déchirant. J’espère que quelque chose de bien sortira de cette douleur et que les gens écouteront votre message et se feront vacciner », a écrit une personne. “Je suis vraiment désolé mon frère, mon frère je t’envoie mes condoléances”, a-t-il déclaré. Steve Aoki.

Abonnez-vous à notre newsletter. Soyez le premier à connaître l’actualité de vos célébrités et membres de la royauté préférés et découvrez les dernières tendances en matière de mode et de beauté.