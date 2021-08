Edgar Ramirez pleure la mort de 5 êtres chers à COVID-19 dans une lettre ouverte

“Mon cœur ne peut pas simplement supporter plus de douleur”, a déclaré Edgar. “Je suis triste, je suis frustré, je suis dévasté. Cela fait des semaines et des semaines que ma famille est jouée, torturée et secouée par cette maladie cruelle, perfide et violente qui a fini par tous les tuer sans pitié. Je ne peux pas supporter ça vide dans ma poitrine, ce goût métallique dans ma bouche, ce mal de tête paralysant qui ne semble pas apaiser. »

Il a poursuivi: “Aucun n’avait accès à un vaccin au Venezuela. Pendant ce temps, des dizaines de milliers de vaccins sont jetés aux États-Unis parce qu’un grand nombre de personnes n’en veulent pas. Cela me brise le cœur que tant de personnes dans ce pays sont prêts à snober le vaccin même que ma famille aurait pris en un instant. »