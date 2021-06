Edgar Wright célèbre les frères Mael ⋆ .

Le Times s’engage à examiner les sorties de films en salles pendant la pandémie de COVID-19. Étant donné que le cinéma comporte des risques pendant cette période, nous rappelons aux lecteurs de suivre les directives de santé et de sécurité décrites par les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités sanitaires locales.

Vers la fin du délicieux documentaire d’Edgar Wright “The Sparks Brothers”, un hommage affectueux et léger aux plus de 50 années que les frères Ron et Russell Mael ont passées à faire la meilleure musique que vous n’ayez probablement jamais entendue, Amy Sherman-Palladino arrive et commence à parler de la mystique des frères, disant qu’ils nous ont donné la musique et que c’est tout ce dont nous avons besoin.

Et ça me frappe pour la première fois : j’ai passé plus de deux heures à regarder un documentaire qui n’a pas ou peu révélé la vie personnelle de ses sujets… et je m’en fiche ! Je n’ai pas besoin de savoir si Ron et Russell ont déjà été mariés. (À partir de 2008, apparemment pas.) Je n’ai pas besoin de Ron pour expliquer s’il était jaloux quand Russell a eu toutes les filles, y compris, brièvement, Jane Wiedlin des Go-Go. (Si vous n’avez jamais entendu leur chanson, “Cool Places”, ce film vous la présentera ainsi que les mouvements de danse faciles à imiter que Molly Ringwald a utilisés des années plus tard dans “The Breakfast Club”.) Comment s’est senti Ron à propos de tous ces commentaires sur la moustache d’Hitler ? Russell voulait-il qu’il le rase ? Territoire inexploré.

Ce que Wright explore en détail, c’est l’héritage musical du groupe, 25 albums (pour la plupart) glorieux allant de l’art-pop à l’anti-pop, de la dance-pop au synthé, du glam bubblegum, de la new wave et de l’orchestre étrange, les seules constantes étant un esprit biaisé et une réinvention constante. Si vous écoutez attentivement, vous en apprenez assez sur les frères Mael, captant des soupçons de solitude au milieu de l’ambition ciblée qui a produit l’une des carrières les plus intéressantes et les plus influentes de la musique pop.

Wright raconte l’histoire de Sparks avec le même style énergique qu’il a employé dans des films narratifs tels que “Baby Driver” et “Scott Pilgrim vs. the World”, en utilisant toutes sortes de techniques – stop motion et animation 2D, reconstitutions et style, noir et -des segments d’interview blancs avec les Maels, ainsi qu’une multitude de témoignages similaires de fans comme Sherman-Palladino, Flea, Beck et Neil Gaiman – pour que l’histoire du groupe continue de se dérouler. Wright apparaît, s’identifiant comme « fanboy », ce qui m’a fait rire, car il me semble que Wright a dit à un intervieweur que son agent n’était pas particulièrement heureux de consacrer quelques années de sa carrière à la réalisation d’un documentaire sur une secte. bande.

Mais c’est le genre de passion que suscite Sparks. Cela aide les frères à apprécier le cinéma et à connaître la valeur d’une bonne image. Clip après clip, Russell, les Cute Sparks, jouent au ping-pong à travers la scène, enjoués et joyeux, tandis que Ron est principalement assis devant son clavier, fixant la caméra. (Personne n’a une meilleure mine renfrognée, en partie parce qu’il est clair que Ron est dans le coup.)

Wright commence l’histoire avec les racines des frères à LA (ils ont grandi à Pacific Palisades et citent la radio AM, en particulier 93 KHJ, la Boss Radio, entendue tout au long de “Once Upon a Time… in Hollywood” de Quentin Tarantino, comme influençant leur goût éclectique) puis parcourt chaque album qu’ils ont enregistré. Cela semble-t-il épuisant plutôt qu’exhaustif? (Ou les deux ?) Non, grâce à l’intelligence de la réalisation et à la qualité des interviews. (Giorgio Moroder, producteur de mon album préféré de Sparks, “No. 1 in Heaven”, fait partie des sommités. Retrouvez la vidéo officielle : Même au paradis, Ron est perturbé.)

Si vous vous souciez de Sparks, ce film est le paradis, une réponse attendue depuis longtemps à la chanson du groupe de 1994 “When Do I Get to Sing ‘My Way'” (Avec ce doc, Ron et Russell doivent ressentir, au moins un peu peu, “comme l’a ressenti Sinatra.”) Si vous ne connaissez pas Sparks, Wright a créé une introduction qui démolit joyeusement toute barrière que vous pourriez penser avoir envers leur musique. Et si vous pensez que vous ne vous souciez pas de Sparks, sachez que plus tard cette année, il y aura un film intitulé « Annette », mettant en vedette une histoire originale, de la musique et des chansons du groupe. Il met en vedette Adam Driver et Marion Cotillard et ouvrira le Festival de Cannes le mois prochain.

Donc, oui, ce n’est pas un mauvais moment pour se mettre à jour sur Sparks.

« Les frères Sparks »

Évalué : R, pour la langue

Durée de fonctionnement : 2 heures 15 minutes

En jouant: Commence le 1er juin en version générale

