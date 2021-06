Edgar Wright partage ses chansons Sparks préférées avec Alamo Drafthouse

Le nouveau documentaire très attendu d’Edgar Wright Les frères Sparks ouvre le 18 juin dans certains endroits. La chaîne de théâtre indépendante Alamo Drafthouse a travaillé avec Edgar pour présenter ses airs préférés du groupe très influent.

Le film est la première incursion de Wright dans les documentaires, et dans le court aperçu qu’il a fait avec Alamo, Wright a expliqué pourquoi il voulait faire le film en premier lieu. «Je sentais qu’ils étaient le groupe le plus grand et le plus influent qui n’avait jamais fait de documentaire sur eux. J’ai toujours senti qu’ils avaient une longueur d’avance. C’est assez extraordinaire de regarder leurs 50 ans d’histoire et de voir qu’ils ont été les premiers à adopter à peu près tous les genres », explique-t-il.

La discographie intimidante du groupe était à la fois un défi pour Wright et la raison pour laquelle il voulait s’attaquer au projet en premier lieu. « Si quelqu’un pouvait faire un film sur Sparks, il pourrait obtenir le crédit qu’il mérite tant qu’il est encore là pour en profiter », ajoute Wright. Ayant grandi dans les années 70 et au début des années 80, Wright a été attiré par des groupes comme Roxy Music et des icônes comme David Bowie. Lorsqu’il plonge plus profondément dans les scènes glam et art rock, il découvre Sparks, qui devient rapidement son groupe préféré.

Il a été récemment annoncé que le Festival du film de Sundance : Londres s’ouvrira avec la première au Royaume-Uni de The Sparks Brothers : une odyssée musicale à travers cinq décennies étranges et merveilleuses avec les frères Ron et Russell Mael. En partenariat avec Universal, des projections consécutives du film auront lieu dans plusieurs cinémas à travers le Royaume-Uni avec un cinéaste Q + A diffusé simultanément depuis Picturehouse Central le 29 juillet 2021.

Écoutez le meilleur de Sparks.

Les chansons Sparks préférées d’Edgar Wright :

“Cette ville n’est pas assez grande pour nous deux”

“L’heure des amateurs”

“Battre le temps”

« Quand puis-je chanter à ma façon ? »

“Dick autour”

“Edith Piaf (l’a dit mieux que moi)”

« Qu’est-ce que c’est cette fois ? »