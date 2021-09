En septembre 2020, Dame Diana Rigg est décédée à l’âge de 82 ans. À l’époque, les gens du monde entier ont rendu hommage à son incroyable cadeau en tant qu’actrice et à l’héritage inoubliable qu’elle a laissé. Mais certains ressentent toujours sa perte avec acuité – comme le réalisateur Edgar Wright, qui a parlé avec amour de l’actrice et de la star de Last Night in Soho lorsqu’on lui a posé des questions sur elle récemment.