Edgar Wright se souvient de la « joie » totale de travailler avec la légende de la fin de « Game of Thrones » Diana Rigg

Last Night in Soho donne au public la chance de voir la regrettée Dame Diana Rigg dans son dernier rôle avant sa mort. Le décor londonien du film étant un hommage aux années 1960, le réalisateur Edgar Wright a apprécié l’opportunité de travailler avec elle. Lors d’une discussion avec des journalistes juste avant la sortie du film, Wright a qualifié de « joie » de travailler avec Rigg, décédé en septembre 2020.

Wright, dont les autres films incluent Shaun of the Dead et Scott Pilgrim vs. The World, se souvient avoir rencontré la star de Game of Thrones la première fois après avoir lu le script. « Elle voulait juste me rencontrer… et en tant que quelqu’un qui avait grandi avec le béguin pour elle dans Les Vengeurs… en quelque sorte rencontrer Diana et elle était complètement habillée », se souvient Wright. « Elle avait une peau de léopard et des bracelets et elle l’était déjà ! La première chose qu’elle m’a dite était : ‘Je prends un Campari et un soda. En aurez-vous un aussi ?’ Et j’étais comme, ‘Oui, bien sûr.’ Alors je me dis, comment peux-tu dire non à ça ? »

(Photo : Fonctionnalités de mise au point)

La deuxième chose qu’elle a dit à Wright était qu’elle avait apprécié le scénario. « Certaines personnes sont effrayées par le matériau sombre, mais pas moi », lui a-t-elle dit. Avec un grand sourire sur son visage, le cinéaste a rappelé à quel point Rigg était drôle en tant que personne. « Donc, même si c’est terriblement triste qu’elle ne soit pas avec nous maintenant et qu’elle soit en quelque sorte là quand le film sortira », a-t-il déclaré. « Je choisis juste d’être heureuse et reconnaissante d’avoir appris à la connaître. »

Last Night in Soho met en vedette Thomasin McKenzie dans le rôle d’Eloise « Ellie » Turner, une créatrice de mode en herbe qui aime les années 1960, mais découvre bientôt que le Londres de 2021 a changé depuis les Swinging Sixties. Elle se rend également compte que les Swinging Sixties dont elle rêvait n’étaient pas parfaites non plus. Ses rêves sont remplis de visions de Sandie (Anya Taylor-Joy), une chanteuse des années 60 qu’Eloise pense avoir été assassinée par Jack (Matt Smith). Rigg joue le rôle de la logeuse d’Eloise.

La bande originale du film est remplie de chansons classiques des années 1960, et le film lui-même s’inspire également des films de cette époque. Bien qu’il puisse sembler que Last Night in Soho s’inspire beaucoup des classiques de l’horreur des années 60, Wright a déclaré qu’il s’inspirait davantage des drames britanniques sérieux de l’époque. « Pendant l’écriture, il s’agissait davantage de regarder beaucoup de drames sociaux à l’époque … de regarder des drames britanniques qui étaient à la fois vraiment géniaux et aussi certains des plus sensationnalistes et des plus exploiteurs », a déclaré Wright. « Il y avait juste une sorte d’ancrage dans le genre de temps et de voir comment certains problèmes sociaux sont abordés et pas toujours, peut-être avec autant de sensibilité. »

Krysty Wilson-Cairns, qui a co-écrit le scénario avec Wright et a été nominée aux Oscars pour son travail en 1917, a déclaré que Wright lui avait envoyé une pile de DVD sur lesquels dessiner. Cependant, les anciennes séquences d’actualités étaient beaucoup plus inspirantes pour elle. « La chose que j’ai vraiment trouvée la plus inspirante était la séquence d’actualités Pathe, a expliqué Wilson-Cairns. « C’est donc juste une voiture avec une caméra montée dessus qui circule dans les rues de Soho. Je pense que pour moi, parce que j’avais vécu et travaillé à Soho pendant que je regardais ça, je… reconnaissais des lieux et me sentais familiarisé avec une décennie à une époque où je n’avais jamais été. Pour moi, c’était en quelque sorte entrer dans le cœur de ce qu’Ellie vivrait et cela … Donc c’était instructif.