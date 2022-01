Edgardo Alfonzo a déclaré que l’équipe n’avait « aucune ouverture » pour lui

Il est peu probable que l’ancien lauréat du Silver Slugger Award et ancien joueur des étoiles de la MLB Edgardo Alfonzo occupe un poste d’entraîneur avec les Mets de New York cette saison.

Pour compléter leur personnel sous la direction du nouveau manager Buck Showalter, les Mets devraient mener à bien un processus de «négociation délicate» et procéder à une «embauche passionnante et faisant la une des journaux» pour leur entraîneur de banc. Alfonzo, qui a joué pour les Mets de 1995 à 2002, semblait être un candidat idéal.

L’ancien joueur de champ intérieur a pris la relève en tant qu’entraîneur de banc pour les Cyclones de Brooklyn, la filiale de ligue mineure Single-A des Mets, en 2014. Il a également été instructeur d’itinérance pour l’équipe MLB et il est finalement devenu entraîneur-chef des Cyclones en 2017. Même si les Cyclones ont remporté le New York – Penn League Championship en 2019, son contrat n’a pas été renouvelé.

Cependant, selon le journaliste du New York Post Mike Puma, Alfonzo a contacté l’organisation pour revenir dans l’équipe en tant qu’entraîneur ou pour un rôle au sein de leur département de développement des joueurs.

Alonzo, qui sert toujours d’ambassadeur pour le club, n’a pas reçu les nouvelles qu’il espérait entendre. Joe Pantorno a parlé directement à Alfonzo, qui a expliqué exactement ce qui s’était passé. Via amNYcom :

L’ancien joueur de champ intérieur des Mets All-Star a déclaré jeudi à amNewYork Sports qu’il avait contacté le directeur du développement des joueurs de l’équipe, Kevin Howard, pour éventuellement rejoindre l’organisation à un certain titre. « Ils n’avaient tout simplement rien pour moi en ce moment », a déclaré Alfonzo.

Bien que décevant pour Alonzo, les postes d’entraîneurs se remplissent à New York.

Au service du nouveau manager Buck Showalter, le joueur de champ intérieur de longue date d’Oakland A et ancien lauréat du Silver Slugger Award Eric Chavez rejoindrait les Mets en tant qu’entraîneur des frappeurs.

Wayne Kirby entraînera le premier but et Joey Cora (frère aîné du manager des Red Sox Alex Cora) entraînera le troisième but tandis que Jeremy Hefner sera leur entraîneur des lanceurs.

Pourtant, il est un peu surprenant que les Mets n’aient pas été en mesure de trouver une position pour Alonzo. C’est particulièrement remarquable compte tenu du fait qu’il était un favori des fans, de son expérience en tant qu’entraîneur et du nombre de liens qu’il a avec l’équipe.

Son frère aîné, Edgar Alfonzo, était manager de quatre équipes différentes des ligues mineures dans l’organisation des Mets. L’autre frère d’Edgardo, Roberto, a joué dans les ligues mineures pour les Mets. Le fils d’Edgardo, Daniel, a été repêché par les Mets en 2017.

La saison dernière, Edgardo a été intronisé au Temple de la renommée des Mets de New York.