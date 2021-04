Edge commente enfin le refus de Christian de revenir à la WWE pour signer avec AEW

Lorsque Edge et Christian se sont retrouvés au Royal Rumble cette année, les fans de catch se sont réjouis du monde entier.

Les frères de l’histoire, qui en réalité ne sont que les meilleurs amis, ont aidé à pionnier peut-être la période la plus chaude de l’histoire de la lutte par équipe.

Ils étaient sans aucun doute l’une des plus grandes équipes de l’histoire de la WWE, mais la carrière en simple a connu divers degrés de succès.

Edge et Christian ont eu un moment légendaire au Royal Rumble 2021

Tous deux sont devenus champions du monde, mais dans des circonstances différentes.

Edge est devenu l’opportuniste ultime et onze fois champion du monde. Il est déjà membre du Temple de la renommée et est revenu à la WWE avec un contrat massif après neuf ans de retraite.

Christian a dû quitter la WWE, remporter le titre NWA dans la TNA, pour enfin revenir en tant qu’événement principal après des années au milieu de la carte.

Il remporterait le titre ECW et ferait deux très brefs runs avec le titre mondial lors de sa légendaire querelle avec Randy Orton.

Les carrières d’Edge et de Christian ont pris fin avant qu’elles ne soient prêtes. Edge a dû s’éloigner en 2011 avec des problèmes de cou tandis que Christian s’est tranquillement éloigné en 2014 après avoir subi une série de commotions cérébrales.

WWE

Edge et Christian sont l’une des plus grandes équipes de tag de l’histoire de la WWE

Maintenant que les deux hommes sont revenus à la lutte à la fin de la quarantaine, il semblait que la WWE n’obtiendrait une réunion complète que pour que Christian décide qu’il signerait avec AEW après des discussions improductives avec la WWE.

S’adressant à Sports Illustrated, Edge a expliqué pourquoi il était avant tout heureux pour son ami.

«Vous savez, je ne suis pas déçu. Je veux qu’il soit heureux et je veux qu’il reçoive le respect qu’il mérite. Parce que j’aimerais qu’il reçoive le respect à l’antenne que le vestiaire lui montre.

«Parce que si vous demandez à n’importe qui dans notre industrie, c’est l’un des noms où les gens vont,« Mec, ce mec ». Par exemple, si vous regardez les dernières sessions Broken Skulls avec Randy Orton, et que vous regardez Steve et Randy parler de Jay et de ce qu’il apporte à la table.

Christian Cage a signé un accord pluriannuel avec AEW

«Alors je veux juste qu’il soit là où il va avoir ce respect. Parce que quelles que soient les initiales, c’est mon meilleur ami.

«Je veux qu’il soit heureux, et je veux qu’il soit capable de faire avec un peu de chance ce que je peux faire, c’est-à-dire sortir selon vos propres conditions, et voir cette chose correctement au lieu de simplement dire: ‘Vous avez terminé ». ‘Attends quoi? Je suis quoi?’ Nous avons tous les deux été dans ce scénario. Alors je veux juste qu’il aille là où ça va être.