Edge Investments lève 113 millions de dollars pour soutenir les startups créatives « early-stade »

Edge Investments a officiellement levé environ 113,39 millions de dollars (sur un objectif d’environ 133 millions de dollars) pour son deuxième fonds de capital-risque, et les supérieurs ont l’intention de consacrer la tranche de plusieurs millions de dollars aux entreprises créatives « en démarrage »..

Plusieurs points de vente régionaux ont récemment annoncé la première levée de fonds de 85 millions de livres sterling (113,39 millions de dollars au taux de change actuel) qu’Edge Investments, basée à Londres, a attirée pour son fonds Create the Future. Comme indiqué, Edge, 14 ans – qui a investi en 2019 4,6 millions de dollars dans la plateforme de réservation en ligne Festicket – s’attend finalement à ce que ledit fonds clôture avec 100 millions de livres sterling (133,40 millions de dollars) en capital, soit deux fois et demie le montant que l’entité 2015 premier fonds généré.

Alors qu’Edge n’a pas encore annoncé ses plans précis pour l’aubaine, GrowthBusiness a indiqué que les dirigeants investiront l’argent « dans l’économie créative » ainsi que dans les technologies de l’éducation, la réalité augmentée et la réalité virtuelle, les technologies publicitaires, la distribution et la création de contenu. espacer.

Ciblant principalement les «entreprises en démarrage», comme mentionné, Edge investira entre 1,34 million de dollars et 6,68 millions de dollars (1 million de livres sterling et 5 millions de livres sterling) dans chacune des entreprises que son deuxième fonds soutient, selon la même source.

Il convient également de mentionner que le fondateur et PDG d’Edge, David Glick, a commencé à présider Tap Music, qui opère en tant que label, éditeur et société de gestion, en août 2020. Du côté de la gestion, le site Web de Tap répertorie des clients dont Dua. Lipa, Ellie Goulding et Lana Del Rey, parmi plusieurs autres.

Abordant l’augmentation d’environ 113,39 millions de dollars dans un communiqué, Glick a déclaré en partie : « Si vous n’avez pas de mobilité sociale, vous n’avez pas de civilisation. L’économie créative est un formidable moteur d’emplois, elle récompense le talent, le courage et la détermination autant que l’excellence académique.

« Le rôle d’Edge est important en fournissant un pont entre l’économie créative – qui souffre d’un manque d’accès au financement et aux marchés de capitaux privés, en apportant une contribution positive au bien-être général de la société et en favorisant la mobilité sociale », a conclu Glick, dont le deuxième fonds de la société a reçu 66,78 millions de dollars (50 millions de livres sterling) du programme Enterprise Capital Funds de la British Business Bank.

Au cours des deux dernières années environ, en particulier, toutes sortes de financements ont atteint des startups qui opèrent à l’intersection de la musique, de la technologie et de la créativité.

Apple en mai 2020 a abandonné 100 millions de dollars sur la société de réalité virtuelle NextVR, par exemple, et plusieurs acteurs remarquables ont émergé dans l’espace de la réalité augmentée. De plus, MelodyVR a lancé 2021 en rachetant Napster et en exprimant des plans ambitieux pour développer un « service de musique hybride et multiplateforme ».

Du côté du métaverse, le « startup d’expérience musicale » Stage11 a clôturé le mois dernier un tour de table de près de 6 millions de dollars, en plus de conclure des accords de partenariat avec Snoop Dogg, Akon et David Guetta. Pendant ce temps, une variété de startups axées sur Roblox ont récemment terminé leurs propres rondes de financement, et Roar Studios en octobre a levé 7 millions de dollars pour créer un « métavers musical » pour la collaboration en ligne.