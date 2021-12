Edge Of Eternity – Lancement de la version cloud sur Nintendo Switch en février 2022

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Le développeur indépendant français Midgar Studio – en partenariat avec l’éditeur Dear Villagers – a annoncé son jeu inspiré de JRPG Bord de l’éternité arrive sur Nintendo Switch en tant que version cloud le 23 février de l’année prochaine.

Voici un peu de ce projet qui a commencé à l’origine en tant que Kickstarter et présente également le travail du légendaire compositeur JRPG Yasunori Mitsuda (Chroniques de Xenoblade & le déclencheur d’un chronomètre):

« Dans un monde déchiré, les habitants d’Héryon mènent une guerre désespérée contre un mystérieux envahisseur. Alors que ce conflit opposant magie et technologie prend des proportions cataclysmiques, une nouvelle menace émerge du champ de bataille. Menez des batailles épiques au tour par tour en suivant Daryon et Selene dans leur quête pour trouver un remède à la corrosion dévorante et sauver le monde d’Héryon. »

Un système de combat profond et stratégique : Déjouez vos ennemis dans des combats tactiques épiques au tour par tour : utilisez l’environnement pour les attirer dans des pièges sournois, déjouez-les et débordez-les pour leur infliger des dégâts massifs. Fabriquez votre équipement et insérez-y de puissants cristaux pour débloquer des combinaisons uniques de compétences et de bonus.

Un casting de personnages charismatiques : rencontrez un groupe de compagnons plus grands que nature, chacun avec sa propre personnalité et ses propres attributs. Découvrez leurs rêves, leurs défauts, leurs espoirs et leurs tourments au fur et à mesure que vous vivez et partagez de nombreux moments spéciaux ensemble.

Un monde magnifique à découvrir : Voyagez à travers les environnements uniques et éthérés d’Héryon et découvrez ses secrets les plus anciens.

Une bande-son époustouflante du compositeur de le déclencheur d’un chronomètre & Chroniques de Xenoblade: Heryon prend vie grâce à une sublime bande originale de la légende de l’industrie et compositeur de Chrono Trigger & Xenoblade Chronicles, Yasunori Mitsuda

Edge of Eternity sera à nouveau lancé sur Switch en tant que version cloud le 23 février. Les autres plateformes recevront le jeu un peu plus tôt le 10 février. Joueriez-vous une version cloud sur Switch ? Dites-nous ci-dessous.