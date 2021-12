Edgeout Records devient festif avec Rock’N Holiday EP

EDGEOUT Records est ravi d’annoncer la sortie de ‘ROCK’N Holiday’, un EP de trois chansons mettant en vedette l’artiste vénéré de la guitare et de la danse ASHBA (le fondateur de GDM, un sous-genre de la musique électronique), le groupe pop-rock basé à Nashville The Revelries et LA rock quartet les valets.

Une offre pour répandre la joie des Fêtes, la nouvelle collection comprend « A Christmas Storm », un mélange de nombreux airs traditionnels (« God Rest Ye Merry Gentlemen », « Carol Of The Bells », « Joy To The World » et « Hark The Herald Angels Sing ») réinventé via le style innovant d’ASHBA, « In The Bleak Midwinter » des Jacks, et une toute nouvelle interprétation vivante de « Jingle Bells » de The Revelries, une chanson exclusive à cet EP. Vous pouvez regarder la vidéo de « Jingle Bells » ci-dessous.

EDGEOUT Records signe de jeunes musiciens de rock qui terminent avec succès un programme exclusif de développement d’artistes, « Le studio. » Celui-ci se déroule à Los Angeles, en Californie. Chaque session dure environ six mois et se compose de trois sessions distinctes – deux journées complètes. À la fin de chaque session, les groupes/artistes quitteront LA avec divers objectifs et délais de projet qu’ils doivent atteindre.

La mission du label est de développer tous les aspects de la carrière d’un artiste, y compris son son global, la structure de ses chansons, ses performances sur scène, son image/branding, son bien-être personnel et l’art du monde de la musique. EDGEOUT signe également des artistes rock établis et leurs projets spécialisés.

Les services mondiaux de distribution, de marketing et de promotion d’EDGEOUT sont gérés par le biais d’un accord de service de label exclusif avec Universal Music Group (UMG/UMe), la première société mondiale de divertissement musical. Avec cet accord, EDGEOUT a la capacité de travailler en étroite collaboration avec les labels UMG pour briser les artistes du monde entier. Le label a été officiellement lancé en décembre 2018 avec pour mission de trouver les prochains groupes et artistes de rock prometteurs au monde, en leur donnant accès au programme de développement d’artistes « The Studio ».

Achetez ou diffusez l’EP ‘ROCK’N’ Holiday.