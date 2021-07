Edifier Gaming : nouveaux casques G2 II et G1, et carte son GS02

Avec les technologies les plus avancées pour générer une expérience immersive et un grand confort pour de longues sessions de jeu.

Edifier G2 II : évolution du célèbre casque gaming Edifier

Avec un son surround virtuel 7.1, le casque G2 II offre des effets sonores à 360° pour une expérience de jeu totalement immersive. Leur positionnement sonore précis donne vie aux jeux de mode, en identifiant exactement d’où vient le son. Cela garantit l’avantage dans des situations de jeu complexes, améliorant l’expérience utilisateur.

Le haut-parleur composite de 50 mm de dernière génération produit un son clair et des performances sonores puissantes dans les basses fréquences. Cette manette, associée au réglage de l’équipement e-sport professionnel, optimise les styles de jeu.

En termes de design, il est ergonomique et léger (seulement 266 grammes) et le bandeau réduit la pression sur la tête pour assurer un ajustement plus confortable. La conception du casque, qui utilise du cuir artificiel souple, garantit également une utilisation à long terme. Les G2 II sont équipés d’un connecteur USB pour une connexion facile avec les ordinateurs et les ordinateurs portables.

Avec microphone antibruit amovible pour un jeu fluide et des effets d’éclairage RVB dynamiques.

Edifier G1 : un design simple pour une qualité supérieure

Les G1 SE sont dotés de la technologie de puce de décodage numérique, qui fournit un positionnement sonore précis, offrant une expérience de jeu immersive. Le support supérieur adopte une conception creuse, réduisant efficacement la transpiration et la chaleur lors d’une utilisation prolongée. De plus, pour une meilleure isolation phonique, la cavité interne du casque antibruit adopte une pente en forme d’arc ; Cette conception permet à l’arrière du casque antibruit de s’adapter plus étroitement, empêche les fuites sonores et offre une bonne expérience.

Les G1 sont dotés d’un microphone anti-bruit très sensible et d’une conception à tige lisse, qui peut être ajustée librement à 360o. Pendant un appel, ils peuvent filtrer efficacement le bruit ambiant, capter le son clairement et délivrer un appel vocal fluide. Avec des transducteurs en néodyme de 40 mm et une commande en ligne pour régler confortablement le volume et couper le microphone.

Edifier GS02 : polyvalence et son 7.1

Cette carte son s’adresse aux joueurs cherchant à améliorer le son de leur ordinateur ou console de jeu, mais à un prix très bas. Il est compatible avec PC et Sony PlayStation 4, de manière plug-and-play.

Le GS02 d’Edifier prend en charge le son surround 7.1 avec un processeur de son C-Media CM-108 de qualité professionnelle composé de deux unités DAC, d’un amplificateur de casque dédié, d’une fonction de réduction de bruit intégrée et d’un taux d’échantillonnage de 48 / 44,1 kHz audio. La lecture et l’enregistrement audio sont transformés en une expérience sonore optimale. Il est également équipé d’un connecteur audio TRRS, grâce auquel les signaux audio sont maintenus propres et les enregistrements vocaux sont maintenus sans bruit.

Grâce au commutateur de microphone physique et à un bouton de volume, l’Edifier GS02 offre un accès rapide et un contrôle total en déplacement ; vous permet de modifier le volume simplement en atteignant les appareils, sans avoir besoin de revenir à la fenêtre principale pour régler le volume.

