Edifier : quatre Trophées de l’Innovation CES 2022

Le salon CES a désigné quatre produits Edifier dans sa liste de lauréats 2022 : NeoBuds Pro, MP230, MC500 et MP100 Plus.

CES Innovation Awards est un concours annuel qui récompense la conception et l’ingénierie exceptionnelles des produits technologiques grand public. Le programme reconnaît les lauréats dans une multitude de catégories de produits technologiques grand public et honore les mieux notés dans chacune.

Les produits Edifier présentés comprennent l’un des premiers écouteurs certifiés haute résolution au monde, la première console de son de diffusion en direct de la marque, avec mélangeur et carte son intégrés, un système de haut-parleurs portable classique et élégant et un haut-parleur compact à la mode développé pour les jeunes actifs.

Casque sans fil Edifier NeoBuds Pro True (avec suppression active du bruit – ANC)

C’est le premier casque sans fil ANC avec certification Hi-Res Audio ; ils sont également certifiés LDAC avec transmission par codec sans perte. Ces écouteurs offrent une qualité sonore supérieure et des performances de suppression active du bruit jusqu’à 42 dB.

Annulation active du bruit des appels via six microphones intégrés ; Il peut traiter la voix et supprimer les bruits environnants indésirables. 24 heures de jeu. IP54 pour la résistance à la poussière et à la sueur. Les utilisateurs peuvent sélectionner leur mode idéal en fonction de différents types de musique et de scénarios, ainsi que des paramètres de contrôle via l’application mobile.

Edifier tire parti de la technologie numérique innovante « Active Crossover » pour traiter le son grâce à la bi-amplification active du crossover. Il s’agit d’un pilote dynamique conçu sur mesure qui capture des basses exceptionnellement profondes, tandis que l’armature équilibrée offre des aigus purs. Bref, une expérience acoustique de haute qualité.

Edifier MC500 : système de diffusion en direct

Continuant à développer de nouveaux produits au cours des 25 dernières années, Edifier annonce son premier système de sonorisation en direct. Les plateformes de streaming en direct présentent leurs propres problèmes en termes de contrôle du son ; Le MC500 d’Edifier résout ces problèmes grâce à une combinaison de fonctionnalités et à une conception robuste et esthétique.

Enceinte Bluetooth portable Edifier MP100 Plus

C’est un haut-parleur développé pour le segment jeune, ceux qui aiment les activités de plein air et ont un style urbain. Son boîtier léger est composé d’un tissu imperméable résistant et d’un matériau TPU robuste pour obtenir une résistance à l’eau IPX7. Parfait pour diverses activités de plein air. Son tissu multicolore peut établir une relation et une connexion plus étroites avec les utilisateurs, tandis que sa taille soigneusement conçue et ses courbes latérales le rendent très confortable à tenir et à transporter.

Edifier MP230 – Enceinte Bluetooth portable

Il combine un design classique et élégant avec des fonctions audio modernes pour offrir à l’utilisateur une expérience d’écoute unique. Edifier combine nos 25 années d’expertise en technologie audio avec la technologie sans fil Bluetooth de pointe pour offrir aux utilisateurs une nouvelle expérience. Le MP230 est très portable et peut être facilement utilisé dans une variété d’environnements.

