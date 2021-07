Edifier R33BT : un son profond et riche, parfait pour profiter de la musique, des films et des jeux

in

Enceintes actives d’une puissance de sortie de 10 watts RMS, suffisantes pour remplir les pièces moyennes d’un son exceptionnel.

Les haut-parleurs R33BT sont le dernier ajout au système de haut-parleurs d’étagère de la famille Edifier. Ils sont dotés d’un couvercle en maille amovible pour protéger les contrôleurs de la poussière ou d’autres dommages accidentels. Alors que le meuble est fini en bois MDF, il a été conçu pour minimiser la résonance acoustique, combiné à une peinture noire classique pour maintenir un design sobre.

Puissance de sortie

Conformément aux spécifications d’Edifier, les R33BT disposent d’un haut-parleur de graves de 3,5 mm ainsi que d’un tweeter de 3,5 mm. De plus, ils disposent d’un amplificateur de haute qualité, capable de délivrer une puissance de sortie totale de 10 watts RMS pour un son riche et clair.

Connexions disponibles

Avec entrée câble AUX et entrée sans fil Bluetooth, ils sont compatibles avec la plupart des principaux appareils de sortie audio du marché, tels que téléphones portables, tablettes, iPad, PC, TV…

En haut du haut-parleur actif, trois boutons sont présents. Le bouton central est illuminé et fait office de bouton d’alimentation (un appui de 5 secondes suffira pour l’allumer ou l’éteindre) ; Il permet également de passer en mode Bluetooth et inversement. Chaque haut-parleur dispose d’un port bass reflex dédié pour une meilleure circulation de l’air.

Qualité sonore

Les haut-parleurs R33BT offrent un double mode de fonctionnement, un mode ordinateur et un mode Bluetooth. Lorsque le mode ordinateur est sélectionné, le voyant LED sera vert (tandis que le voyant est bleu avec l’entrée Bluetooth). La qualité des basses et la clarté de l’appareil sont supérieures, il permet un son équilibré des basses et des voix au niveau correct sans offrir une grande puissance.

Ils utilisent la technologie Bluetooth 5.0. En fait, la lecture de chansons via le haut-parleur en mode Bluetooth est similaire à celle en mode ordinateur, elle maintient la qualité sonore.

Les R33BT sont entièrement fonctionnels, un bon son à un prix très contenu. Ce type de système de haut-parleurs actifs convient aux téléviseurs, ordinateurs et appareils mobiles. Pour les utilisateurs d’ordinateurs, cela peut nécessiter un certain réglage de l’égaliseur si vous avez besoin de plus de présence de basses (bien qu’elles offrent des performances meilleures que celles attendues).

Dans l’ensemble, ce sont de beaux haut-parleurs qui offrent le son merveilleusement équilibré que vous n’attendriez jamais d’un haut-parleur de bureau.

Spécifications techniques

Puissance RMS : R/L 5 w + 5 w.

Version Bluetooth : 5.0.

Réponse en fréquence : 70 Hz – 20 kHz.

Rapport signal sur bruit : ≥ 85 dB (A).

Type d’entrée : AUX/Bluetooth.

Niveau sonore : ≤ 25 dB.

Distorsion : ≤ 7 %.

Sensibilité d’entrée : AUX : L/R : 500 ± 50 mV, Bluetooth : L/R : 500 ± 50 mFFs.

116 × 208 × 116 mm / 3,2 kg.

Prix: 69,99 euros (prix en juin 2021)

www.zococity.es