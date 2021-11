Edifier S3000 Pro : des enceintes actives d’une grande flexibilité

Ses multiples entrées et ses performances globales sont une invitation à ces S3000 Pro pour accompagner n’importe quelle source sonore dans votre maison. Dans tous les cas, une excellente qualité audio est assurée.

Pourquoi regarder un système audio composé de deux haut-parleurs au lieu d’un seul haut-parleur ou d’une barre de son ? L’essentiel est que chaque utilisateur choisisse le système qui lui convient le mieux. Bien entendu, les S3000 Pro sont postulés, comme point de départ, d’une conception physique très soignée, d’une gestion très facile de ses options et d’une flexibilité et polyvalence typiques des équipements de haut niveau.

Concevoir

Son processus de fabrication a une forte composante manuelle et artisanale, qui se remarque à première vue et au toucher dans sa finition en bois de cerisier. Le corps de chaque enceinte est en MDF de 21 mm d’épaisseur, ce qui affecte à la fois sa stabilité et sa résonance globale.

Ils comprennent un récepteur infrarouge et un indicateur de source sur le haut-parleur droit, qui fonctionne avec la télécommande incluse. Les deux haut-parleurs sont alimentés individuellement ; la droite sert de contrôleur pour les deux et présente également le panneau de connectivité d’entrée.

Oui, ils sont livrés en standard avec une très bonne télécommande infrarouge bien qu’ils soient en plastique. Il présente toutes les commandes du haut-parleur : puissance, volume et sélection de la source comme les options les plus pertinentes.

À l’intérieur

Les S3000 Pro sont de véritables enceintes de conception active, car chaque élément contient sa propre amplification à partir d’un arrangement de croisement numérique. Ils disposent de deux amplificateurs par enceinte, avec un haut-parleur médium/grave de 6,5″ en aluminium délivrant un vrai 120 watts. Les tweeters 1″ délivrent 8 watts à partir d’un appareil à diaphragme plat. Un équipement qui utilise le système de traitement du signal numérique (DSP).

A noter également la puce PCM 5242 DAC (prenant en charge un taux d’échantillonnage d’entrée de 24 bits / 192 Hz et un rapport signal/bruit impressionnant allant jusqu’à 114 dB), un processeur xCore multicœur de XMOS et un traitement dual-core puces audio professionnel par canal TI TLV320AIC3268 ou diaphragme en alliage d’aluminium de haute dureté. Le système entièrement actif abrite une puce TPA3251 pour une amplification de puissance maximale théorique jusqu’à 175 watts. Tous et la façon dont ils fonctionnent ensemble donnent à ce système audio un aspect certifié Hi-Res.

Edifier propose quatre modes d’écoute différents : Monitor, Dynamic, Classic et Vocal, le mode par défaut étant Classic.

Connectivité

C’est un autre de ses atouts : Bluetooth 5.0 avec aptX HD, numérique, coaxial, fibre optique et deux entrées USB analogiques. Les connexions analogiques sont symétriques et asymétriques pour, par exemple, se connecter directement à un équipement Hi-Fi.

Les Edifier S3000 Pro reposent sur une véritable technologie sans fil : les boîtiers gauche et droite communiquent via une transmission sans fil de niveau professionnel (KleerNet) avec une bande passante ultra et à partir de deux bandes de fréquences (5,8 et 5,2 G). Le système enregistre la distance entre les deux enceintes et les ajuste pour fonctionner avec une correction complète.

699 euros (tarif en décembre 2021)

www.edifier.com www.zococity.es

Gadget penseLes Edifier S3000 Pro sont présentés comme un équipement hautement recommandé pour tous les fans de musique qui recherchent un ensemble d’enceintes pour leur centre de divertissement avec une grande capacité à plaire, voire à faire un impact. Ils sonnent très bien, avec toute la gamme tonale très bien équilibrée. Ils ne sont pas précieusement petits (23,2 x 35,6 x 26,8 cm) ou légers (10,6 kg chacun) mais précisément ces valeurs sont directement proportionnelles à la qualité audio qu’ils sont capables de générer. Ils offrent une empreinte substantielle, avec une perte de signal numérique presque nulle.

Nous avons trouvé trois touches sur lesquelles le S3000 Pro peut rivaliser avec une barre de son haut de gamme avancée sans aucun état d’âme. Tout d’abord, la basse. Bien qu’ils n’incluent pas de subwoofer (bien qu’il soit possible d’en ajouter un autonome), la vérité est que ces Pro produisent des basses sensationnelles. Ils offrent de la profondeur, du contrôle et des détails à des niveaux magnifiques. En effet, ils recréent des basses de type subwoofer avec une grande fiabilité. Là où d’autres haut-parleurs déforment les basses à des niveaux de volume élevés, le S3000 Pro le fait avec une reproduction précise à tous les niveaux de décibels. À moins que vous n’aimiez les basses hyper vitaminées, nous ne pensons pas que vous ayez besoin de brancher un subwoofer ; Cela dit, vous pouvez toujours augmenter le cadran des basses à l’arrière de l’enceinte.

Deuxièmement, les moyens : ils ne sonnent jamais déroutants et ils s’intègrent parfaitement avec la basse susmentionnée. Et troisièmement, les aigus. Ses tweeters sonnent excellents, raffinés, avec une réponse impressionnante. Ils reproduisent les voix avec clarté, profondeur et timbre réaliste.

Les Edifier S3000 Pro sont donc un conjoint très pratique pour la télévision et, bien sûr, pour les séries et les films. Gadgets? Le grand avantage de ces Edifier par rapport à un équipement à élément unique est qu’ils génèrent une image stéréo absolument vraie.

Le décodage qu’ils effectuent à partir d’une source connectée en USB peut susciter des appréhensions. Il semble qu’il y ait plus de transformation que souhaité mais, dans tous les cas, nous parlons d’un niveau de qualité barbare.

La technologie sans fil KleerNet offre une stabilité impressionnante entre les deux enceintes, quelle que soit la distance l’une de l’autre. Interférences minimales, latence quasi inexistante et très faible consommation de bande passante.

En ce qui concerne les modes d’écoute (égalisations prédéfinies), la vérité est qu’il n’y a pas de différences cohérentes entre eux ; Cela dépend plus du contenu lui-même qui est reproduit. En ce sens, nous n’avons pas aimé que, chaque fois que vous allumez les haut-parleurs, ils démarrent par défaut en mode Classique et au même niveau de volume avec lequel vous les avez précédemment éteints. Vous n’avez pas de mémoire ?

Bref, les Edifier S3000 Pro sont des enceintes actives parfaites pour une pièce moyenne à grande, elles disposent d’un magnifique choix d’entrées et de fonctions, et elles génèrent toujours une très haute qualité audio. Toutes ces vertus à un prix vraiment surprenant ; pour la compétition, bien sûr. Que ce soit devant une enceinte individuelle ou une barre de son, ils peuvent rivaliser face à face avec des équipements à un prix beaucoup, beaucoup, plus élevé.