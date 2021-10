Edifier TWS NB2 Pro : le vrai sans fil avec suppression de bruit hybride… Ses 10 touches

Ces écouteurs intra-auriculaires sans fil (IEM) intègrent une technologie panoramique 3D améliorée et différents modes sonores tels que l’ambiance rapide, l’oreille simple et double.

1.- Technologie Panoramic 3D : obtenez une expérience sonore totalement immersive.

2.- Décodeur AAC supplémentaire et diaphragme complexe de 10 mm.

3.- Autonomie : avec ANC activé, 7 heures pour lui-même plus 18 heures pour son boîtier ; avec ANC éteint, 9 heures de son propre plus 23 heures à travers son boîtier.

4.- Charge rapide : 15 minutes branchées offrent 3 heures d’autonomie.

5.- Accréditation IP54 : ils sont résistants à l’eau et à la poussière.

6.- Deux microphones bidirectionnels internes et externes : dans le cadre de la technologie hybride d’annulation active du bruit, ils capturent et inversent le bruit externe pour éviter les interférences entre vous et votre musique, ce qui entraîne des appels

7.- Application Edifier Connect : application mobile pour gérer à distance les fonctions du casque, telles que le réglage de la sensibilité au toucher et le réglage du volume, la sélection du mode audio ou la modification de l’état de suppression du bruit.

8.- Mode Jeu : établit une dynamique à faible latence, jusqu’à 80 ms.

9.- Clarté des appels : La technologie ENC optimise la clarté des conversations téléphoniques.

10.- Fonction de détection intelligente : ils mettent la musique en pause lorsque vous les retirez de vos oreilles, et rétablissent la lecture une fois que vous les remettez.

89,99 euros

www.zococity.es